Openbeatz – 10 Festival-Tickets zu gewinnen

Das Electro-Festival Open Beatz geht in diesem Jahr in die fünfte Runde. Vom 20. bis 23. Juli verwandelt sich die Wiese in Poppenhof wieder in ein gewaltiges Festivalgelände. House, Trance, EDM, Hardstyle und mehr übernehmen die Bühnen für ein Wochenende ausgelassener Partys. Das Festival geht bereits in seine neunte Ausgabe und hat sich bei Fans des Genres über die Jahre einen Ruf für die besten Talente der elektronischen Tanzmusik aus Deutschland, Europa und der Welt erarbeitet. Besucher können sich unter anderem auf folgende namhafte Top-Acts freuen: W&W, Nervo, Yellow Claw, Tujamo, Headhunterz, Will Sparks und Makj sowie Boris Brechja, Aka Aka und viele mehr. Unter www.openbeatz.de gibt es alle Infos, Karten und Beschreibungen.

Wir verlosen 10 Festivaltickets !

„Wo findet die Open Beatz statt“

Wer 1 Karte gewinnen will, einfach ein Email mit der richtigen Antwort, Name und Adresse an redaktion@hugo-info.de mit dem Vermerk „open beatz“ senden und mit etwas Glück gewinnen!

Teilen, like und weitersagen ausdrücklich erwünscht!

Das Gewinnspiel endet am Mo. 17.7. Die Gewinner werden auf FB bekannt gegeben und per Mail benachrichtigt.

Informationen zum Gewinnspiel:

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und/oder auf Facebook bekannt gegeben. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.