Halloweentage in Schloß Thurn

Geschöpfe der Nacht und Fürsten der Finsternis übernehmen in Schloss Thurn das Kommando beim neuen Halloween-Event an den beiden letzten Oktober-Wochenenden! Wer bisher geglaubt hat im Erlebnispark in Heroldsbach würden nur handzahme Dinolinos, Cowboys und Ritter herum laufen, der hat sich erstens gründlich getäuscht und wird zweitens an den Wochenenden vom 21./22. Oktober und vom 29. bis 31.Oktober eines Besseren belehrt! An den insgesamt fünf Event-Tagen verwandelt sich der sonst so beschauliche Erlebnispark zu einem gruseligen Ort – tagsüber, von 11 Uhr bis 18 Uhr, mit familienfreundlichem “Western-Halloween“-Programm (geeignet für Kinder ab 4 Jahren) und abends, von 18 bis 23 Uhr, dann unter dem Motto „Scary Halloween“ mit zahlreichen Überraschungen für Besucher ab 16 Jahre. An den beiden Halloween-Wochenenden geht es rasant zu denn die Gäste erwarten zusätzliche Fahrattraktionen: sowohl der 20 Meter hohe Freifallturm „Scary Tower“ als auch das Scheibenwischer-Fahrgeschäft „Devil’s Bench“ werden für Fahrspaß und aufgestellte Haare sorgen. Auch bestehende Fahrgeschäfte zeigen sich zu Halloween in neuem Gewand und so verwandelt sich die „Monzarennbahn“ in den „The Driving Dead“. Wichtiger Bestandteil eines Halloween-Events sind seit jeher die Horror-Häuser, in denen schaurige Kulissen und „Live-Erschrecker“ für Gruselstimmung und den einen oder anderen Angstschrei sorgen. Auch in Schloss Thurn wird auf diese Elemente nicht verzichtet. So wartet das Familien-Gruselkabinett „Bewitched“ auf mutige Besucher ab 6 Jahren, das Horror-Kabinett „The Wild Bunch“ ist dagegen erst für Unerschrockene ab 16 Jahren zugänglich. Wer sich nicht aktiv in die Fänge der schaurigen Gestalten begeben möchte, kann bei verschiedenen Shows auch einfach ihrem Treiben zusehen. Auf die Besucher wartet die Western-Saloon-Show „From Dusk ´til Thurn“, die Feuershow „Elemental Beats“, eine Lasershow und eine Halloween-Stunt-Show. Abgerundet wird das Programm durch eine Schminkstation, abends auch für Erwachsene, die Bar „The Vampire’s In“, sowie speziell für die jüngeren Besucher Kürbisschnitzen und eine Hüpfburg. An den Eventtagen wird also von 11 – 23 Uhr hier das Fürchten gelehrt und ihr könnt euch mit der ganzen Familie selbst davon überzeugen, wie ein Freizeitpark mit Ponys und Blümchen aussieht, wenn sich die Hölle auftut! Gänsehaut ist garantiert. Mehr Infos unter www.halloween-schloss-thurn.de

„Wann und wo finden die Halloweentage statt?“

