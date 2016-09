Rosenberg heisst seine Gäste herzlich willkommen !

Wer im Juni einen romantischen Ausflug unternehmen möchte, braucht nicht lange nach dem geeigneten Ziel zu suchen: am Wochenende des 18. und 19. Juni verwandelt sich der Schlossberg in Königberg in ein Meer aus bunten Blumen und zauberhaften Rahmenprogramm. Die über 100 verschiedenen Aussteller bieten nicht nur wunderbar duftende Pflanzen an, sondern auch Schmuck, Kunst, Keramik und Gartenmöbel. Das besondere Highlight der Messe ist natürlich der spezielle Pflanzenmarkt, bei dem Blumenliebhaber nicht nur besondere Produkte für ihren Garten erstehen können: Die kompetenten Verkäufer bieten jede Menge Tipps und Tricks rund um die richtige Pflege ihrer Produkte. Dabei dreht es sich nicht nur um das Bewässern und Einpflanzen: Auch Aktionen und Vorträge rund um die vielseitige Nutzung des eigenen Gartens sind geplant. Fachleute beraten zur veganen und grünen Seelennahrung aus dem eigenen Garten, das Kochen und Backen mit Hanf, den wundersamen Kräuter- und Zauberpflanzen um Sonnwend und vielem mehr. Natürlich gibt es auch ein Rahmenprogramm, das perfekt zu den romantischen Pflanzen passt: Im Burghof spielt die Band „Papa Legba’s Blues Lounge“, während auf der Feenwiese das „Monika Kober Trio“ Jazz-Klassiker und Chansons zum Besten geben werden. Auf der märchenhaften Wiese warten noch weitere Künstler auf die Besucher: Luftgaukler wollen die Rosenliebhaber verzaubern und auch ein Auftritt der Haßfurther Ballettschule „on point“ ist geplant. Des Weiteren wird es in der feenhaften Ruheoase ein Orakel sowie eine kunstvolle Jonganlage geben. Das schöne Städtchen Königsberg selbst lädt beim Heimweg von der Burg zum längeren Verweilen ein. Viele Läden und Gärten der Stadt werden extra für die Messebesucher ihre Tore öffnen. Verschiedene Künstler-Ateliers sowie der „Kunst-Handwerkerhof“ werden das Wochenende über interessierte Besucher empfangen. Außerdem werden auf dem Marktplatz Aussteller und Königsberger Gastronomen und Vereine versuchen, die hungrigen und durstigen Besucher des romantischen Ortes bestens zu verwöhnen. Die Eintrittskarte beinhaltet bei einem Preis von 8,50 € pro Person auch die Parkgebühr und einem Shuttle-Bus, der alle Besucher ganz bequem zum Schlossberg bringt. Mehr Infos unter www.rosenmesse.de

„Wo findet die Rosenmesse statt?“

