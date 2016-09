Alles Burger oder…

Bar und Grill El Leon

Seit kurzem darf sich Erlangen über ein neues Lokal freuen, das genau in den Trend der Zeit in Sachen Burger passt. Mit gemütlichen und authentischen Ambiente verlockt das El Leon nun jeden Tag ab 17.30 Uhr die Erlanger Gastro-Freunde. Direkt am Katholischen Kirchenplatz 3 gelegen möchte die „El Leon Bar und Grill in town“ mit guter und frischer Qualität von hiesigen Produkten punkten. Auf der Speisekarte finden sich Burger (210g) von klassisch bis ausgefallen, wie z.B. italienisch, griechisch, mexikanisch, western und französischer Geschmacksart. Ganz besonders wichtig ist dem Gastwirt hier Frische und deshalb wird der größte Wert auf Selbstgemachtes gelegt! Das Rindfleisch ist eigenhändig durch den Wolf gedreht, die Saucen selbst kreiert, für die Chicken-Burger wird Hähnchenbrustfilet natur verwendet. Aber auch Fingerfood, Fleischspieße, Salate und Baguettes runden das Angebot ab. Ebenso sind die Cocktails eine Erwähnung wert die mit guten Zutaten zubereitet werden. Der Eistee und der Erdbeerlimes – den gibt´s übrigens nach dem Essen gratis dazu – sind auch selfmade. Kurz, ein netter Ort um hier mit Freunden einen schönen Abend zu verbringen. Und falls es in unserem „Altweibersommer“ noch ein paar laue Abende geben sollte, lädt ein toller Innenhof auf zwei Ebenen noch zusätzlich zum Verweilen ein. Übrigens: Parken kann man am ehemaligen Comet-Parkplatz in der Vierzigmann Str. Als Eröffnungsangebot gibt´s alle Cocktails in der Happy Hour für 5 EURO (außer Hangovers) sowie den Classic Burger für 5 Euro, alle anderen für 5,50 Euro. Guten Appetit. Mehr Infos unter: www.el-leon.de