Annafest Tour

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine ganz spezielle Annafestführung: Mit viel Charme, Humor, interessanten Informationen und Herzblut zeigen die Führer der Stadtinformation euch, was das Annafest zu einem der schönsten Volksfeste in Franken macht. Dabei erfahrt ihr alles über die Entstehung und Entwicklung des Annafestes. Zum Beispiel wie es zum ersten Mal im Jahre 1840 gefeiert wurde – damals (1845) übrigens mit gerade mal zwei Ständen und einem Glücksrad. Bei der Verkostung von frisch gebrannten Mandeln und einem kühlen Annafestbier erfahrt ihr auch noch mehr über die Kellerwirte und wie es sich als Schausteller so lebt. Warum tragen eigentlich immer mehr junge Menschen Dirndl oder Lederhosen auf dem Annafest? Auch diese Frage wird geklärt. Die Tour dauert ca. 1 ½ Stunden,Treffpunkt ist die Infotafel am Fuße des Kellerwaldes (Lichteneiche). Das Angebot für Gruppen kostet 45,00 €/pro Gruppe maximal 30 Personen (mehrere Gruppen sind natürlich möglich). Vom 21.07. bis 31.07.2017 kann dieses Angebot gebucht werden. Für Einzelpersonen gelten folgende Preise: 8,00 € p.P., für Familien 4,00 € pro Erwachsenen, 3,00 € für Schüler, Studenten und Behinderte. Folgende Termine sind möglich: Montag, 24.07. um 15 Uhr und Freitag, 28.07. um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!