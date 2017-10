Ausgehtipp

Das Jahr geht langsam zu ende. Zwar kann man auch im San Marino in der Bayreuther Straße noch den ein oder anderen Sonnenstrahl genießen aber Ihr solltet auch langsam an Weihnachten denken. Ob mit Familien, Freunden oder den Kollegen, das Restaurant San Marino macht Eure Feier zu einem besonderen Erlebnis. Also nicht mehr lange warten denn auch hier sind die besten Termine rar. Gerade jetzt, wo die tage wieder kürzer werden und die Temperaturen zurück gehen, gibt es hier auch die leckere Pasta aus dem Parmesanrad wieder. Selbst wir konnten nicht widerstehen und haben diese Besonderheit erst kürzlich getestet. Man merkt, dass es sich hier um ein Familiennunternehmen handelt, wo alle Mitglieder sich dem Wohle das Gastes verschrieben haben, eben wahre Gastgeber. Nachdem die Chefs des San Marino Ihre Erlebnisreise durch Italien beendet haben können wir uns bestimmt auf einige Highlights im Herbst freuen. Aber was ist ein kulinarischer Abend ohne den passenden Wein aus dem Süden. Hier stellt sich dann aber immer die Frage wer fährt. Kein Problem. K-Drive Ihr Mietwagen die Alternative zum Taxi. Unter dem Motto „Wir bringen Sie ans Ziel!“ Dabei handelt es sich nicht um ein herkömmliches Taxi Unternehmen. K-Drive bietet auch den besonderen Service. Hier kümmert man sich nicht nur um die Fahrten zum Arzt (unkomplizierte Abrechnung mit allen Kassen für Chemo, Dialyse, Strahlenfahrten) oder zum Bahnhof, sondern erledigt auch sehr flexibel Shutteldienste. Ob Familienfeiern oder die Fahrt zur Disco, ob Fahrten zum Flughafen oder zum Hotel hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt denn auch Fahrzeuge zum Rollstuhltransport sowie Großraum Fahrzeuge stehen dem Unternehmen in seinem Fuhrpark zur Verfügung. Fernfahrten und Kurierdienste runden das Angebot von K-Drive ab. Mit diesen Voraussetzungen können Sie nicht nur im Businessbereich punkten, sondern erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit auch im Privaten Bereich. Wenn Ihr eine clevere und preiswerte Alternative zum Taxi sucht wendet Euch an KDrive, die bringen Euch sicher ans Ziel.