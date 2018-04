Bachelor und was dann ?

Master and more: die Studienwahlmesse in Nürnberg!

Du bist Student, Absolvent oder Young Professional auf der Suche nach der passenden Weiterbildung? Du hast eine genaue Vorstellung von deiner späteren Karriere, aber suchst noch einen geeigneten Masterstudiengang oder die passende Universität? Hast du Fragen zur Finanzierung, Bewerbung oder zu den Zulassungsbedingungen? Dann komm zur Master Messe in die Arena Nürnberger Versicherung!

Ganz gleich, in welcher Situation du dich derzeit befindest, bei einem Besuch hier bekommst du alle Informationen, die du brauchst und hast die Möglichkeit, einen ersten Überblick über alle Studienoptionen zu bekommen, dich zu orientieren und konkrete Fragen zu stellen. Für Bachelor-Absolventen steht mit dem Master das Finale der Studienzeit an. Der richtige Moment, dem Lebenslauf den letzten Schliff zu verleihen, sich fachlich zu spezialisieren und wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Die Master and more Messe in Nürnberg am 4. Mai bietet von 9 – 16 Uhr Orientierung im Infodschungel und unterstützt – mit zahlreichen Ausstellern und einem begleitenden Vortragsprogramm – bei der Studienwahl. Ihr habt die Chance mit zahlreichen nationalen und internationalen Hochschulen in Kontakt zu treten. Ebenfalls vertreten sind Unternehmen und Organisationen mit spannenden Angeboten wie zum Beispiel dualen Studiengängen. Der Messebereich „Praktikum und Thesis“ bietet zudem die Möglichkeit, sich bei ausstellenden Unternehmen über Praktikumsplätze, Studentenjobs und Stellen für Abschlussarbeiten zu informieren. Messebesucher können individuelle Beratungsgespräche führen und erhalten Einblicke in Master-Studiengänge in Fachbereichen wie Wirtschaft und Management, Sprach- und Kulturwissenschaften, Medien, Ingenieurwesen und Naturwissenschaften.

Zusätzlich bieten viele der teilnehmenden Hochschulen im Rahmen des Kongressprogramms Experten-Vorträge an. Alle Besucher haben die exklusive Möglichkeit, ihren Messebesuch schon im Vorfeld zu planen und individuelle Beratungsgespräche mit den Ausstellern zu vereinbaren. Außerdem können hier schon Plätze in den Vorträgen vorgemerkt werden. Genaue Infos findet ihr auf www.master-and-more.de/master-messe-nuernberg. Vorteil bei der Online-Anmeldung: ihr zahlt den vergünstigten Eintritt von nur 3€ und erhaltet vorab eine personalisierte Messezeitung inklusive Übersicht eurer persönlichen Termine!

Besonderes Extra: Den ganzen Tag lang habt ihr auf der Master Messe Nürnberg die Möglichkeit, kostenlos professionelle Bewerbungsbilder machen zu lassen. Nutzt diesen Service von Job-Apps.de und lasst euch vom Profi von eurer Schokoladenseite ablichten!