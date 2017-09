Badespaß für Groß und Klein !!!

Indoor-Badespaß im Westbad

Ab sofort steht das neue Hallenbad im Westbad bereit entdeckt zu werden, denn es warten wahre Badefreuden auf die Erlanger Besucher. Mittelpunkt des Bades in der lichtdurchfluteten Schwimmhalle ist das Sportschwimmbecken mit sechs 25 m-Bahnen und einer 3 und 1 m-Sprunganlage. Es ist mit einer Wassergewöhnungstreppe und Unterwasserbeleuchtung ausgestattet. Der etwas abgetrennte Kinderbereich ist großzügig angelegt und das Planschbecken auf zwei Ebenen bietet viele Möglichkeiten für Spiel und Spaß. Apropos Spaß: der beliebte Action-Nachmittag für Kids vom ehemaligen Frankenhof findet hier immer sonntags von 13-15 Uhr statt. Da sind dann für zwei Stunden Kinder die Hauptpersonen im Bad, dürfen spritzen, vom Turm springen, kreischen und spielen – und keiner darf schimpfen! Für Entspannung sorgt die Vitalbox mit Dampfbad, Textilsauna und Ruhebereich zum Schwitzen und Wohlfühlen. Von den Wellnessliegen aus hat man einen herrlichen Blick ins Freie. Und das alles ohne Aufpreis! Damit es wohlig warm ist, auch wenn draußen der Regen an die Scheiben prasselt, setzen die Erlanger Stadtwerke auf eine energieeffiziente und umweltfreundliche Technik, wie z.B. die Nahwärmeheizung und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Zudem halten modernste Heizungspumpen und eine LED-Beleuchtung den Energieverbrauch niedrig. Das neue Hallenbad wurde als Familien-, Freizeit- und Schulbad konzipiert. So findet sich hier für jeden etwas, das ihm Spaß macht. Mehr Infos unter www.estw.de