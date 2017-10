„Bienvenido“ im Konrads im Königsbad!

Mediterranes Feeling und spanisches Flair liegt nach der langen Sommerpause wieder im Königsbad bei Konrads in der Luft! Im neu gestaltetem Ambiente wird der Gast herzlich willkommen geheißen – auf Spanisch heißt das „Bienvenido“. An der typisch spanischen Bar und im südländisch gestyltem Restaurant genießt man ein Stück spanischer Lebensart. Und das mitten in Forchheim. Die spanische Küche ist bekannt für ihre Vielfalt an Spezialitäten, die von Mallorca bis Andalusien beeinflusst werden. Tapas, Paella, Meeresfrüchte, Aioli sowie deftige Eintöpfe, Käse, Rotwein oder auch der Sangria drücken die typisch südliche Lebensfreude aus. Spanische Tapas haben längst in Deutschland viele Anhänger gefunden. Diese kleinen Beilagen reichen von würziger Chorizo über andalusische Fleischbällchen bis hin zu Oliven und werden traditionell in Bars und Kneipen zu alkoholischen Getränken gereicht. Das Konrads ist für alle, die die spanische Küche lieben, ein Muss! Hier findet man original spanische Tapas und das in typisch spanischer Atmosphäre. Die landestypischen Spezialitäten werden wöchentlich von Donnerstag bis Samstag serviert, für alle spanischen Gäste ein kleines Stück Heimat und für Spanienfans ein klein bisschen Urlaub. „Ole und herzlich Willkommen!“ sagt das Konrads-Team und unter www. konrads-forchheim.de gibt’s alles Wissenswerte, Preise und Möglichkeit zum Reservieren.