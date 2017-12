Black Night Dresscode Black

Im Dezember, am 21.12., um 20.30 Uhr hält der HC Erlangen wieder mal ein ganz besonderes Highlight bereit: Traditionell in schwarz treten die Jungs zur „Black Night“ gegen die Füchse aus Berlin an. Mit den Berlinern kommt eine der derzeit besten Mannschaft der Republik in das Wohnzimmer der einzigsten bayrischen Erstliga Handballmannschaft. Aber gerade die Energie das Publikums macht den HC besonders stark dass es auch dieses Jahr wieder ein spannendes Spiel geben wird. Bereits zum vierten Mal wird dieses Jahr die Arena Nürnberger Versicherungen in eine schwarze Hölle verwandelt. Die Schwarze Wand geht in die nächste Runde. Helft also kräftig beim Anfeuern mit und kleidet Euch schwarz. Eigens für dieses Spiel werden schwarze Spielertrikots angefertigt, welche dann nach dem Spiel versteigert werden. Der Erlös fließt 1 zu 1 in die Jugendförderung – eine gute Möglichkeit für das besondere Weihnachtsgeschenk. Black Night ist der sportliche Höhepunkt des Jah- res, auf den sich nicht nur die Spieler freuen. Man sieht sich also am 21. Dezember in der Arena Nürnberger Versicherungen. Tickets gibt es unter www.hc-erlangen.de oder www. reservix.de