Bockbieranstich bei Greif

Auch dieses Jahr wird wieder Bürgermeister Franz Streit mit der amtierenden Bierkönigin das erste Fass Bockbier in der Brauerei Greif anstechen und am 4. November um 17 Uhr ist es soweit! Dann kann das eigens eingebraute Bockbier auch endlich verkostet werden. In der Wirtschaft gibt es Stimmungsmusik von Rainer Martin, dem Ei – nen oder Anderen vielleicht noch vom Vorjahr bekannt. Im Außenbereich findet dann der Ausschank statt und im Zelt zu aktuellen Hits läuft der Barbetrieb. Fürs leibliche Wohl sorgt diesmal Metzgerei Lang: Schaschlik – topf und vieles mehr wartet hier auf die hungrige Gäste. Unser Tipp: am 4. November einfach bei der Brauerei Greif in der Serlbacher Straße vorbei – kommen und „einen guten Bock“ genießen!