Comedy und Kabarett live in der Heinrich-Lades-Halle

Rene Marik – Hello again, der Maulwurfn ist zurück !!!

Seit im Dezember 2012 der letzte Vorhang für den Maulwurf und seine Freunde im Berliner Tempodrom fiel ist einiges passiert: Ich habe einen Film gedreht, Theater gespielt, StudentInnen

unterrichtet, Musik gemacht und geschrieben… Das alles hat mir sehr gut getan und das wird es auch weiterhin. Warum also den kleinen Wühler nochmal aus der Kiste kramen?

Ganz einfach: ER FEHLT MIR!

In früheren Interviews habe ich oft gesagt, dass der Maulwurfn so etwas wie mein

„Naturclown“ ist. Ein Ort, in dem meine ganz persönliche Witzigkeit steckt, und ich merke, dass es mir unheimlich schwerfällt diesen

Teil von mir aufzugeben. Also Staub von der Nase geputzt, die Stöcke gerichtet und das Fell ausgeschüttelt!

ZeHage! Best Of+X wird das ultimative Maulwurfn Programm!

Das Beste aus „Autsch´n!“ und „Kasperpop“ sowie neuen Nummern.

Alles was nicht Puppenspiel ist, wie Musik etc. wird auf das Minimum reduziert und der Maulwurfn wird dabei gravierend seine Pfötchen im Spiel haben.

Wie sieht´s aus? Seid ihr dabei am am 1.12. um 20 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle ?

Wir verlosen 5×2 Karten!

„Mit welcher Puppe spielt Mariä auf der Bühne ?“

Wer 2 Karten gewinnen will, einfach ein Email mit der richtigen Antwort, Name und Adresse an redaktion@hugo-info.de mit dem Vermerk „Rene Marik“ senden und mit etwas Glück gewinnen!

Teilen, like und weitersagen ausdrücklich erwünscht!

Das Gewinnspiel endet am Mo. 28.11. Die Gewinner werden auf FB bekannt gegeben und per Mail benachrichtigt.

Informationen zum Gewinnspiel:

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und/oder auf Facebook bekannt gegeben. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.