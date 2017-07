Das E-Werk wird 35 !!!

Das ist ein Grund zu feiern !!!

Das E-Werk zählt zu den größten und wichtigsten Kultur- und Feiertreffpunkten in Erlangen. Umso schöner ist es, dass es in diesem Jahr bereits sein 35stes Jubiläum feiern kann! Seit 1982 sind die Veranstaltungen im E-Werk Kult und mit seinen vielen tollen Angeboten lockt es tausende Menschen an. Das E-Werk durfte neben vielen regionalen Künstlern auch schon namenhafte Bands wie One Republic, Culcha Candela oder Good Charlotte begrüßen. Mit seinen vielen verschiedenen Partyangeboten, wie dem Chartbreaker der den 80er und 90er Partys bietet das E-Werk für jeden Geschmack das Richtige.

Auch Geschäftsführer Berndt Urban, der seit Anfang an dabei ist, freut sich auf eine gebührende Geburtstagsparty, vor allem, weil das E-Werk in den letzten Jahren auch viele steinige Pfade beschritten und die ein oder andere schwere Hürde genommen hat. Besonderer Höhepunkt der Feier ist das große Jubiläumswochenende, welches vom 7. bis zum 9. Juli im E-Werk stattfindet. Am 7.7. startet das Wochenende mit der Eröffnung des Jugendcamps, des neuen Biergartens und der Fahrradwerkstatt. Am Abend startet die Party dann richtig durch: 20 DJs zeigen im ganzen Haus beim „Wonderland – Jubiläumsedition“ ihr Können und lassen das Tanzparkett beben. Am Samstag steigt dann die offizielle Geburtstagsparty, bei der alle eingeladen sind den Erfolg des E-Werks zu feiern. Neben musikalischer Unterhaltung aus allen Genres werden die Gäste im neuen Biergarten mit leckerem Essen und Getränken versorgt. Livebands und DJs sorgen für das richtige Partyfeeling und Geburtstagsstimmung im ganzen Haus. Am Sonntag den 9. Juli gibt es dann die große „Werk-Schau“, einem Tag der offenen Tür, an dem das E-Werk seine komplette Bandbreite an Kulturarbeit vorstellt und den Besuchern einen Einblick in deren verschiedenste Bereiche bietet.

Von der Kinogruppe, über die Fahrradwerkstatt bis hin zum Poetry-Slam ist alles vertreten. Aber auch nach dem Wochenende hört das Feiern noch nicht auf: auf verschiedenen Jubiläums-Konzerten können die Gäste immer noch weiter das Bestehen des E-Werks zelebrieren. Diese finden bis zum 26. Juli im E-Werk statt. hugo! sagt an dieser Stelle schon mal Happy Birthday und wir hoffen, dass es unserer Stadt noch lange erhalten bleibt! Weitere Infos unter: www.e-werk.de