Das neue Manhattan Deluxe Kino kommt!

Luxus trifft auf Kinofeeling!

Lange haben die Erlanger Bewohner darauf gewartet und endlich ist es nun Mitte Dezember soweit: Das Manhattan Kino wird neu eröffnet!

Und das nicht irgendwie, sondern als brandheißes Deluxe Kino, das jede Menge Neuerungen für seine Gäste bereithält. Die Familie Weber, die in Nürnberg bereits erfolgreich das Cinecitta betreibt, hat sich nun auch dem Kultkino in der Erlanger Innenstadt angenommen. Neben drei komplett neu gestalteten Kinosälen, gibt es jetzt ultrabequeme Komfortsessel, die mit zwei Metern Sitzabstand großzügige Beinfreiheit bieten. Darüber hinaus haben die Gäste die Möglichkeit, auf den luxuriösen First-Class Sesseln ein ganz neues komfortables Kinogefühl zu erleben. Neben der neuen Sitzausstattung bietet das Manhattan ab nun auch Hightech pur! Sowohl die Projektion, als auch das Soundsystem wurden komplett überholt und mit der modernsten Technik ausgestattet.

Und natürlich kommt im neuen Paket des Kinos auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, im Gegenteil. Die Besucher haben in Zukunft die Möglichkeit, sich ihre Lieblingssnacks gleich online zu den Kinotickets mit zu bestellen und diese dann ganz bequem direkt an den Kinositz geliefert zu bekommen. Eben Luxus pur! (Aber natürlich klappt auch noch die ganz traditionelle Art, sich die süßen Leckereien einfach an der Kasse zu besorgen).

Kleine Snacks und leckere Getränke kann man nebenbei auch im Café des Hauses genießen.

Weitere Infos zum neuen Manhattan Kino gibt es online unter: https://www.cinecitta.de/de/Manhattan-Deluxe-Premiumkino-Erlangen-4071.html