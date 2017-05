Der Berg 2017

Die 262. Erlanger Bergkirchweih: dieses Jahr mit einem „Hangover“ der Superlative!

Zum 262. Mal ruft der „Berch“ alle Kirchweihbegeisterten aus der Region zur 5. Jahreszeit nach Erlangen. Vom 1. bis 12. Juni stürmen dann wieder die Leut´ und viele fesche „Buam und Madli“ in Dirndl und Lederhosen zum Kirchweihgelände auf den Erlanger Burgberg, denn unter dem von Lampions beleuchteten Blätterdach schmecken das Bier und die Hax’n eben am besten.

Zum Auftakt am Donnerstag, den 1. Juni, pünktlich um 17 Uhr sticht der Erlanger Oberbürgermeister Dr. Florian Janik das erste Fass vor dem Henninger Keller an und dann kann´s losgehen… 12 Tage und Nächte lang täglich von 10 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen schon ab 9.30 Uhr, wird gefeiert. Fast 100 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte, Imbissbuden und Süßwarenstände sorgen für eine unvergessliche und genussvolle Zeit und die Besucher haben die Qual der Wahl: insgesamt 17 Keller und Festzelte bieten süffiges Bier, leckere Spezialitäten, schattige Plätzchen und ein unterhaltsames Programm mit Live-Musik, egal ob zum Frühschoppen oder abends. Das komplette (Musik-) Programm in der Übersicht gibt´s unter www.der-berg-ruft.de.

Auch in diesem Jahr reiht sich wieder eine Attraktion an die andere und am östlichen Eingang erreicht das Angebot der Fahrgeschäfte wie immer seinen endgültigen Höhepunkt, steht doch traditionell an dieser Stelle immer das wildeste Fahrgeschäft (bei Insidern auch „Kotzomat“ genannt). In diesem Jahr ist das ein Hochfahrgeschäft mit dem klangvollen Namen „Hangover“, was schon ahnen lässt, was die Fahrgäste erwartet. Es geht hoch hinaus und in 88 Meter Höhe kann man, sofern man schwindelfrei ist, bei günstiger Wetterlage bis in die Fränkische Schweiz blicken, bevor es im freien Fall wieder zurück auf heimischen Boden geht. Der Magen hängt dann vielleicht immer noch weiter oben…

Das ist aber nur was für die „Großen“. Für die kleinen bzw. jüngeren Gäste gibt es neben dem Riesenrad natürlich auch noch etliche Karussells, wie Kettenkarussell, Schiffschaukel und Autoscooter und die beliebten Kirmesbuden zum Losen, Angeln, Werfen, Hämmern oder Schießen. Fahrspaß, Zuckerschock und Musikgaudi gibt’s am Familientag, 8. Juni, sogar vergünstigt – das schont die Geldbeutel der Eltern und verspricht vielerlei Spaß für die Kinder.

Mit dem Voodoo-Jumper ist eine weitere Neuheit, diesmal für die ganze Familie, geboten. In hängenden und selbstdrehenden Zweier-Gondeln geht es auf rasante Fahrt und dabei geht es extrem schnell auf und ab. Erlebt dabei einen kurzen Moment des freien Falls! Über Kopf geht’s dabei allerdings nicht. 24 verschiedene Fahrprogramme garantieren hier den absoluten Fahrspaß. Der Voodoo-Jumper hat einen geräuschreduzierten Antrieb und ist vollständig mit LED-Licht ausgestattet. Eine weitere Premiere auf dem Berg feiert das Pirates Adventure und ihr taucht ab in ein spannendes Piratenabenteuer! Inspiriert vom Kino-Erfolg „Fluch der Karibik“ ist das Hightech-Laufgeschäft mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Es geht auf Schatzsuche über wankende Planken und durch verstaubte Keller, es gilt die Hängebrücke zu überwinden und sich am Krokodil vorbeizustehlen. Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Die computergesteuerte Wasserwelt wurde übrigens zuletzt um eine Abenteuer-Simulationsanlage in 3D erweitert! Eine weitere spektakuläre Attraktion ist mit dem Turbo Force zu Gast: Mit rund 100 km/h wird man in den Gondeln ca. 40 Meter in die Höhe katapultiert. Das ist aber noch nicht alles: vorwärts und rückwärts geht’s über Kopf – Loopings noch und nöcher! Hier kann man das Gefühl des freien Falls genießen und auch eine tolle Aussicht über die Keller auf der Bergkirchweih erhaschen! Also Anschnallen und Abheben! 12 turbulente Tage lang könnt ihr diesem Vergnügen frönen bis es dann wieder heißt: nächstes Jahr wieder!

Am Sonntag, den 11. Juni, ab 9 Uhr lädt der Erich Keller noch zum alljährlichen Berggottesdienst ein und einen Tag später steht dann schon wieder der fulminante Abschluss der Bergkirchweih auf dem Programm. Traditionell wird das letzte Fass Bier vergraben und wenn „Lilly Marleen“ erklingt, heißt es Abschied nehmen. Unter www.berch.info findet ihr alle aktuellen und historischen Infos, Bilder, Pläne, Programm und Preise, Aussteller und was es sonst noch gibt. Übrigens, auch in diesem Jahr setzen die Erlanger Stadtwerke wieder auf Nachhaltigkeit „am Berch“. Das gesamte Festgelände wird während der zwölf Festtage mit umweltfreundlich erzeugtem Strom versorgt. Die Erlanger Stadtwerke beliefern alle Schausteller und Bierzelte mit Grünstrom, der gleichzeitig regenerative Neuanlagen direkt in Erlangen und der Region fördert. Auf einen schönen Berg 2017!