Der Engel für das weihnachtliche Forchheim

Auf dem Rathausplatz entsteht alljährlich eine besondere Atmosphäre, wenn man umringt von vielen kleinen, romantisch glitzernden Buden gemütlich Glühwein, Lebkuchen oder fränkische Bratwurst vor historischer Kulisse genießen kann. Das Forchheimer Rathaus verwandelt sich jedes Jahr im Dezember wieder in einen riesigen Adventskalender: die 24 Fenster stellen 24 Türchen dar und täglich wird nun eines geöffnet. Auf dem historischen Platz bleiben von 12 bis 20 Uhr Einkaufsstress und Hektik außen vor und der Forchheimer Advent präsentiert sich gemütlich und besinnlich: Das Nostalgie-Karussell entführt seine Fahrgäste in eine eigene Traumwelt, traditionelle Weihnachtsmusik und Unterhaltung lokaler und regionaler Gruppen sorgen jeweils ab 17.30 Uhr für weihnachtliche Stimmung. Bürgermeister Franz Streit ist begeistert: „Ich freue mich immer besonders auf den Prolog des Weihnachtsengels. Pünktlich um 18:30 Uhr öffnet er langsam ein Fenster und hält eine kleine feierliche Ansprache.“ A nsch ließend kommt der Engel auf die Bühne des Rathausplatzes und zieht ein Los. Zu gewinnen gibt es täglich einen Preis im Wert von rund 250 Euro und am 24. Dezember sogar ein Auto! Alle Lose bleiben während der gesamten Zeit in der Truhe, so dass jedes Los täglich eine Gewinnchance hat. Verabschiedet wird der Forchheimer Engel dann durch den Nachtwächter, der mit einem unterhaltsamen Gedicht und einem kräftigen Blasen in seine Trompete die Zeremonie beendet. Damit sind dann auch die Kinder eingeladen zur Bühne zu kommen und ein kleines Geschenk entgegenzunehmen. Unter www.forchheim.de erfahrt ihr alles weitere.