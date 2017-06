Der Festivalsommer kann kommen

Open-Air Veranstaltungen in der Region für Juli 2017

ERLANGEN

Erlanger Zollhausfest

Vom 30. Juni bis 02. Juli wird wieder das 38. Erlanger Zollhausfest gefeiert. Auch heuer laden wieder zahlreiche Festwirte und Schausteller zu diesem beliebten Erlanger Straßenfest ein. Kommt einfach vorbei und genießt bei sommerlichem Wetter ein paar schöne Stunden bei Livemusik und einer Maß Bier. Selbstverständlich findet wieder der beliebte Trödelmarkt der Amateure statt. Am Samstag von 8-20 Uhr und am Sonntag von 10-20 Uhr kann nach Herzenslust getrödelt und gehandelt werden. Das ganze Musikprogramm und alle Infos findet ihr unter www.zollhausfest-erlangen.de.

Am 15./16.7. trifft sich die feiernde Menge zum inzwischen 29. Straßenfest in der Erlanger Bismarckstraße. Fürs leibliche Wohl gibt’s ein hervorragendes Landbier aus der fränkischen Schweiz und natürlich allerhand Nichtalkoholisches, hauseigen Gegrilltes und selbstgebackenen Kuchen sowie Nudeln, Wurst und Wein vom italienischen „Ya-Pasta“-Stand. Am Sonntag ab 11 Uhr gibt´s das (legendäre) Sektfrühstück – natürlich auch mit Kaffee und Kuchen. Am Samstag spielen folgende Bands: Safe to Surf, Stickmen, Yellowbelly und Big Wide Blue. Am Sontag sind Klezmaniaxx, Heimspiel, Les trois sans facon, Jack Masala, Jo:, Melloshen und Zenga zu hören. Alle Bands treten ohne Gage auf und das Fest wird von gegenwärtigen und ehemaligen BewohnerInnen des Viertels organisiert. Wie jedes Mal geht ein Teil des Erlöses als Spende an politische und soziale Projekte. Bis 23 Uhr wird an beiden Tagen gefeiert, am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag schon ab 11 Uhr. Mehr unter www.bismarckstrassenfest.de

Klassik am Berg

Am Donnerstag, den 20.07., dürfen wir uns wieder von 19-22 Uhr auf Klassik am Berg freuen – das nächste Highlight des Bergsommers auf dem Entla´s Keller! Das Symphonische Blasorchester aus Neunkirchen am Brand bespielt die Veranstaltung mit großer Begeisterung. Für´s leibliches Wohl sorgt in gewohnter Weise das Team des Entla´s Kellers. Unter www.entlaskeller.de gibt es alle Infos und den Überblick über alle Veranstaltungen.

Live am See am Dechsendorfer Weiher

Das idyllisch gelegene Festival-Gelände am Dechsendorfer Weiher bot in den letzten Jahren bei „Live am See“ den Rahmen für ganz besondere Konzertabende. Mit Haindling kehrt am Samstag, den 22. Juli eine Band zurück auf die Bühne am See, die bereits in der Vergangenheit das dortige Publikum zu begeistern wusste – doch sie kommt nicht allein: Hans Well & Wellbappn, Kofelgschroa und Gankino Circus komplettieren das Programm der nunmehr zum Eintages-Festival erweiterten Veranstaltungsreihe. Kinder bis 12 Jahre zahlen bei dem Festival nur den halben Preis. Einlass zum Konzert ist ab 17 Uhr, Beginn ist um 17.45 Uhr. Die Veranstaltung endet gegen 23 Uhr. Platzgenaue Tickets für das komplett bestuhlte Festival gibt es in fünf Kategorien ab 37,80 EUR an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.live-am-see.de.

Jazz am See am Dechsendorfer Weiher

Einen Tag später, gleicher Ort: Beim Jazz am See trifft sich am 23. Juli erneut die Jazz-Elite am Dechsendofer Weiher. Bei „Jazz am See“ wird Curtis Stigers, Torsten Goods und Jan Miserre auf der Open-Air-Bühne des idyllischen Festivalgeländes am Dechsendorfer Weiher stehen. Der in Erlangen geborene Jazz-Gitarrist Torsten Goods fungiert auch 2017 als Künstlerischer Leiter von „Jazz am See“. Ab 40 Euro sind Karten im VVK zu haben. Unter www.jazz-am-see.com erfahrt ihr alles weitere dazu.

Klassik am See am Dechsendorfer Weiher

Für das 15-jährige Jubiläum von „Klassik am See“ werden am 26. Juli gleich zwei Weltklassekünstler für ein Doppelkonzert auf der Bühne stehen. Das Publikum darf sich auf eine CD-Einspielung von Albrecht Mayer und Andreas Ottensamer freuen, die erst im Frühjahr 2017 veröffentlich wird: Das Opus 47 von Franz Danzi, ein Concertino für Klarinette (Ottensamer), Englischhorn (Mayer) und Orchester. Im Anschluss wird Albrecht Mayer die Nürnberger Symphoniker mit der Haffner Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart dirigieren. Zudem ist das Jubiläum geprägt von der Verbindung zu den Wurzeln und verspricht mit der Wiederaufführung der Carmina Burana ein besonderes Konzerterlebnis. Gleich drei renommierte Chöre mit rund 200 SängerInnen bestimmen den magischen Charakter des monumentalen Werkes von Carl Orff. Tickets gibt´s online unter www.klassik-am-see.com oder über die regionalen Vorverkaufsstellen.

Ein Tag am See – Open Air Festival 2017 am Dechsendorfer Weiher

Ein Tag am See am Samstag den 29. Juli ab 14 Uhr ebenfalls am Dechsendorfer Weiher verspricht alleine durch die schöne und idyllische Atmoshpäre am See, gepaart mit einem tollen Künstleraufgebot ein tolles open minded Open Air Festival mit Pop, House und HipHop zu werden. Unter anderem mit der derzeitig europaweiten Nr. 1 Burak Yeter und so klangvollen Namen wie Stereoact, Roger & Schu (Blumentopf, DJ Polique und Tom Novy. Die musikalische Mischung aus Black & Hip Hop, Charts und House wird nicht nur chillig sondern auch richtig fetzig, bei der für jeden etwas dabei ist. 8 Stunden Festivalsommer von 14 -22 Uhr erwartet die Gäste. Foodtrucks sorgen für den schmackhaften Teil der Veranstaltung und eine After Show Party setzt allem noch die Krone auf. Alle Infos zu den Tickets, Anfahrt, kostenlosem Busshuttle vom Großparkplatz Erlangen, Parkplätzen etc. findet ihr unter www.eintagamsee.info.

Altstadtfest Erlangen

Das Altstadtfest am Altstädter Kirchenplatz ist ein Stadtteilfest, welches nicht mehr aus dem Erlanger Veranstaltungskalender wegzudenken ist. Fränkische Gastronomie und zünftige Musik erfreuen die Gäste jedes Jahr auf’s Neue. Vom 28. – 30.07. wird hier gefeiert. Am Freitag und Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag schon ab 11 Uhr. An allen drei Tagen wird frisch gezapftes Storchenbier und das speziell für dieses Wochenende gebraute Altstadt-Weizen der Erlanger Spezialitätenbrauerei Steinbach ausgeschenkt. Der Zonta Club Erlangen veranstaltet an allen drei Tagen seine Tombola im Haus Dreycedern. Viele Geschäfte Erlangens und Umgebung sind seit Jahren Spender der Gewinne. Der Erlös kommt der „Fachstelle für pflegende Angehörige von Demenzkranken Dreycedern e.V.“ zu Gute. Den ersten musikalischen Höhepunkt des Altstadtfests setzt am Freitag ab 19 Uhr die „Herzophonic Big Band“ aus Herzogenaurach. Auf dem Programm stehen Swing-Nummern von Duke Ellington und Count Basie genauso wie moderne Klassiker von Joe Zawinul und mitreißender lateinamerikanischer Jazz von Perez Prado oder Antonio Carlos Jobim. Außerdem geboten sind bunte Kinderfantasien und ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Kirchenplatz. Mehr Infos unter www.erlangen-marketing.de

Erlanger SchlossStrand

Den ganzen Juli hindurch und noch bis 6. August machen 180 Tonnen feinster, weisser Sand, Liegestühle, Strandkörbe und ein breites Angebot an Speisen, Getränken und Cocktails den Sommer auf dem Schlossplatz perfekt. Täglich ab 11 Uhr ist geöffnet und es gibt immer einen guten Grund für eine Strand-Auszeit: Ein kurzer Abstecher in der Mittagspause, um den Bürostuhl gegen den Strandkorb zu tauschen, am Nachmittag mit den Kindern, um Sandburgen zu bauen, Wasser plantschen oder am Abend mit Freunden, um in Strandatmosphäre den Tag hinter sich zu lassen. Wer noch mehr Argumente braucht, bitte unter www.schlossstrand.de nachschauen!

BAIERSDORF

Jazz im Park

Am Sonntag, den 16. Juli findet bereits zum zweiten Mal das musikalische Event „Jazz im Park“ statt. Auftakt ist um 10:30 Uhr mit einer offiziellen Eröffnung. Ab 11 Uhr treten „Bittermann & Friends“ auf. Von 14 bis 18:30 Uhr ist die „Old Riverhouse Jazzband“ zu hören. Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher vom Team aus „Millers Storchennest“ mit feinen Speisen und Getränken. Der Eintritt für die Veranstaltung ist dank Unterstützung des Städtischen Kommunalunternehmens Baiersdorf für alle kostenlos.

FORCHHEIM

Annafest

Vom 21. bis zum 31. Juli geht es wieder rund in Forchheim: Zum 177. Mal wird das schönste Volksfest in Franken, das Annafest, in der einmaligen Atmosphäre des Kellerwaldes mit seinen vielen Bierkellern elf Tage lang gefeiert. Moderne und volkstümliche Musik, hippe Fahrgeschäfte und jahrhundertealtes Brauchtum – hier vereinen sich Tradition und Moderne auf schönste Weise. Mit der Annafest-App für iPhone und Android erhalten Nutzer ab sofort brandaktuelle Informationen rund um Attraktionen, Musikprogramm, Wetter, Lageplan und vieles mehr direkt auf ihr Mobiltelefon. Die App steht unter www.annafest-app.de zum Download bereit. Weitere Informationen zum Annafest-Programm und zu den Sonderfahrplänen für Busse und Bahn sind unter www.forchheim-erleben.de zu finden

Kaiserstrand

Liegestühle und Sonnenschirme, ein möblierter Sitzbereich, hausgemachte Flammkuchen, leckere Cocktails und natürlich erfrischende Biere sorgen noch bis 20. Juli für ein entspanntes Ambiente über den Dächern der Forchheimer Altstadt. Der Kaiserstrand befindet sich in einer herrlichen Umgebung in unmittelbarer Nähe zur Kaiserpfalz. Kulinarischer Urlaubsgenuss trifft auf fürstbischöfliches Schloss – damit ist das Projekt einzigartig und verspricht ein außergewöhnlicher, bürgernaher Treffpunkt für jedermann zu werden – ob für Familien, Studenten oder Geschäftsleute, Heimurlauber oder Touristen. Mit einer Kombination aus Erlebnis, Emotion und Kultur lockt die Sommerveranstaltung in Forchheim auch als Ausgangspunkt, Rastplatz oder Ziel für Wanderungen und Radtouren. Von Montag bis Freitag ist von 16-22 Uhr, am Wochenende von 11-22 Uhr geöffnet. Infos unter www.forchheim-erleben.de/de/erleben/kaiserstrand.

HERZOGENAURACH

Sommerkirchweih

Bierkeller, Live-Musik und Fahrgeschäfte: Die Herzogenauracher Sommerkirchweih wird an 10 Tagen mit Gästen aus nah und fern gefeiert. Vom 7. – 16. Juli ist das Weihersbachgelände mit seinem alten Baumbestand Treffpunkt für Jung und Alt. Kirchweihbaum, Fahrgeschäfte und Buden, regionales Bier, fränkische und internationale Schmankerl – die Herzogenauracher Sommerkirchweih verspricht nun schon zum 66. Mal ein buntes Programm. Tuba und E-Gitarre, Volksmusik und Cover-Rock: Während der Sommerkirchweih ist das Podium im Weihersbach der Dreh und Angelpunkt für gute Unterhaltung und spitzen Stimmung. In den Abendstunden hält es dann Jung und Alt selten auf den Plätzen. Wer es musikalisch lieber etwas „rauer“ mag, der ist beim Rockkeller genau richtig. Das ausführliche Programm, Informationen und Hinweise sind auch im Internet unter www.herzogenaurach.de zu finden.

Electro-Festival Open Beatz

Das Electro-Festival Open Beatz geht in diesem Jahr in die fünfte Runde. Vom 20. bis 23. Juli verwandelt sich die Wiese in Poppenhof wieder in ein gewaltiges Festivalgelände. House, Trance, EDM, Hardstyle und mehr übernehmen die Bühnen für ein Wochenende ausgelassener Partys. Das Festival geht bereits in seine neunte Ausgabe und hat sich bei Fans des Genres über die Jahre einen Ruf für die besten Talente der elektronischen Tanzmusik aus Deutschland, Europa und der Welt erarbeitet. Besucher können sich unter anderem auf folgende namhafte Top-Acts freuen: W&W, Nervo, Yellow Claw, Tujamo, Headhunterz, Will Sparks und Makj sowie Boris Brechja, Aka Aka und viele mehr. Unter www.openbeatz.de gibt es alle Infos, Karten und Beschreibungen.

Mittelalterfest

Am ersten Wochenende, am 29. und 30. Juli, in den bayerischen Sommerferien schlüpft die Stadt in ein mittelalterliches Gewand und feiert zwischen den Fachwerkhäusern in der historischen Altstadt das Mittelalterfest. Ritter und Spielleut‘, Handwerker und Gaukler entführen vor historischer Kulisse wieder in eine längst vergangene Zeit. Nach der offiziellen Markteröffnung am Samstag findet zwischen den Fachwerkhäusern in der historischen Herzogenauracher Altstadt ein farbenprächtiges, mittelalterliches Spektakel statt. Zahlreiche Marktstände präsentieren mittelalterliche Handwerkskunst mit traditionellen Waren und sorgen mit Spezialitäten, wie selbstgebrautem Bier, für das leibliche Wohl der Gäste. Rund um den Stadtgraben lagern mittelalterliche Gruppen und bieten einen Eindruck in das historische Leben. Der Eintritt zu allen Aktionen ist frei! Das Herzogenauracher Mittelalterfest ist ein Fest für die ganze Familie. Kleine Besucher kommen mit Kinderritterturnier, Armbrustschießen, Gauklerschule, Kinderschminken, handbetriebenem Karussell und Mäuseroulette auf ihre Kosten. Am 30. Juli 2017 sind die Geschäfte im gesamten Stadtgebiet von 13 – 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter www.mittelalterfest-herzogenaurach.de

FÜRTH

Fürth Festival

Das 20. Fürth Festival von Freitag, 7. Juli bis Sonntag, 9. Juli, verwandelt die Fürther Innenstadt in eine bunte, weltoffene Bühne. Bewährte Veranstaltungen wie der schon legendäre Gnadenlos Grand-Prix auf der Fürther Freiheit erwartet unter anderem die Besucher. Jede Menge Partyspaß wird dort geboten, aber auch ein evangelischer Open Air-Gottesdienst zum Reformationsjubiläum. Der Grüne Markt steht ganz im Zeichen des Rock, am Königsplatz startet das Music Rising Festival, am Hallplatz gibt es Musik aus dem „RumbaSalsaSambaLand“, von fränkisch bis international reicht das Spektrum am Kirchenplatz und die Jugend trifft sich im Lindenhain. Ein Highlight erwartet die Besucher am Samstag ab 20 Uhr bei der Partynacht der Musik-Legenden, wenn die großartigen Cover-Stars auf der eigens für das Fürth Festival zusammengestellten „Partynacht der Musiklegenden“ eine musikalische Hommage an die Mega-Stars Tina Turner, Joe Cocker und Barry White abliefern. Eine perfekte, stimmungsvolle und temporeiche Tribute-Show mit Künstlern, die optisch und akustisch ganz nahe an die Originale heranreichen. Als Höhepunkt des Abends treten dann die – echten – „Weather Girls“ mit ihrer Sängerin Dynelle Rhodes auf und haben all ihre Erfolge von „I’m so excited“ über „Can U feel it?“ bis zu „It’s raining Men“ mit im Gepäck. Das ganze Programm, alle Bands und Highlights und eine Übersicht über die Locations gibt´s unter www.fuerth-festival.com.

Sommernachtsball

Am 22. Juli wird Fürths Stadtpark zur größten Tanzfläche der Welt! Das Flair dieser Veranstaltung indes ist vielleicht sogar weltweit unvergleichlich: Farbenfroher Blumenschmuck, romantische Plätze im Fackelschein oder spektakulär illuminierte Wasserfontänen verwandeln den 16 Hektar großen Fürther „Garten für alle“ in ein riesiges, zauberhaftes Tanzfest. Und trotz des mondänen Rahmens ist die Atmosphäre dabei keinesfalls elitär, sondern leicht, beschwingt und ganz und gar unprätentiös. Stilvoll geht’s auf jeden Fall trotzdem zu, denn Abendgarderobe – also Kleider für die Damen sowie Anzug oder Smoking mit Krawatte oder Fliege für die Herren – sind wie immer Pflicht. Das vielfältige Unterhaltungsprogramm bietet für jeden Geschmack etwas: Drei Bands sorgen auf den verschiedenen Tanzflächen für einen breiten musikalischen Bogen vom Walzer bis zum Rock’n Roll. Dazu gibt’s die legendäre Freilichtbühne mit Discorhythmen. Und natürlich darf auch gelacht werden, dafür sind mit Volker Heißmann und Martin Rassau die Gastgeber persönlich zuständig. Die beiden Konzerte in der Auferstehungskirche sowie das große Prachtfeuerwerk in den Pegnitzwiesen runden die Ball-Nacht ab. Auch kulinarisch dürften an den zahlreichen Gastro-Inseln keinerlei Wünsche offen bleiben. Einlass ist ab 17, Beginn um 19 Uhr. Weitere Infos unter www.sommernachtsball.org und www.comoedie.de

NÜRNBERG

Sommerliebe-Festival

Beim Sommerliebe-Festival dreht sich am 8. Juli am Dutzendteich alles um elektronische Musik. Von 10 bis 23 Uhr ist in der Hermann-Böhm-Straße die 5. Sommerliebe mit vielen magischen Momenten geboten. Elektro bis die Tanzschuhe krachen ist das Motto. Die knapp 10.000 Besucher im letzten Jahr waren beeindruckend, doch in diesem Jahr haben sich die Veranstalter entschieden anlässlich der 5. Veranstaltung das Ticketkontingent auf 5555 Tickets zu limitieren! Für 34 Euro zzgl. Gebühren sind die Tickets zu haben, aber es heißt hier: ranhalten, wenn ihr hier dabei sein wollt! Unter www.facebook.com/sommerliebeopenair gibt es noch mehr Infos.

Slow Down Festival

St. katharina open air und club stereo präsentieren am 8.Juli ab 17 Uhr beim diesjährigen Slow Down Festival Hundreds, Cancer, Like Lovers und Sweet Lemon in der Katharinenruine. Die ehemalige Klosterkirche im Herzen der Stadt Nürnberg ist seit ihrer fast vollständigen Zerstörung durch Luftangriffe 1945 auch wegen ihrer tollen Akustik ein ganz besonderer Ort, in dem im Sommer im Rahmen des zweiwöchigen St. Katharina Open Air verschiedene Konzertveranstaltungen stattfinden. Darunter ist in diesem Jahr (natürlich) die Fortsetzung des Slow Down Festivals, das den beiden Ideengebern von Beginn an eine Herzensangelegenheit war. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und auch zur Aftershowparty ab 23 Uhr im Club Stereo ist der Eintritt für alle Festivalbesucher frei. Im VVK fallen 22 € (zzgl. VK-Gebühr), ermäßigt 14 € (zzgl. VK-Gebühr) an. Mehr unter

www.club-stereo.net/konzert/slow-down-festival-2017

Container Love 2017

Ein neues Festival für Nürnberg: Zum ersten Mal wird am 8. und 9. Juli beim Container Love 2017 am Nürnberger Hafen getanzt! Es erwartet euch vor einer atemberaubenden Containerkulisse ein zweitägiges Festival der ganz besonderen Art: Aus dutzenden Schiffscontainern entsteht eine kleine Stadt, durch die pumpende Beats wummern und in der euch auf 3 Floors ein nationales und internationales LineUp der Spitzenklasse erwartet! Eektronische Klänge kommen von DJ Felix Kröcher, Hidden Empire, Elmar Strathe, Florian Frings, Lydia Eisenblätter, DJ To. und Milan Milano. Tickets gibt´s im CBF-Shop, bei Ticket-IO oder via CTS, aber nur solange der Vorrat reicht. Verfügbar ist das Festival-Wochenendticket (Sa+So Festivalticket+Aftershow) sowie das Tagesticket Sa und So (beinhaltet keine Aftershow). Am Samstagabend könnt ihr dann bei der Aftershow in Hirsch und Rakete nochmal richtig Gas geben! Parken könnt ihr direkt neben dem Festivalgelände bzw. nur ein paar Minuten vom Festivalgelände entfernt. Der Einlass ist grundsätzlich erst ab 18 Jahren, also bitte Ausweis mitbringen. Mehr Infos unter: www.container-love.de

Supersommersause

Nürnberg meets Mallorca… Seid dabei, wenn der Airport Nürnberg am 15. Juli wieder einen Abend lang zur Partyhochburg wird! Live on Stage sind Mickie Krause, Mias Julia, Peter Wackel, Oli P., Marquess, Lorenz büffel, Tobee, Hot Banditoz, die Fetenkracher und DJ Papaoke.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen für 24€ zzgl Gebühren erhältlich. Weitere Infos unter www.super-sommer-sause.de.

Zirkus Beretton Festival 2017

Der Club Stereo & der Zirkus Beretton präsentieren am 15.07. das zweite Zirkus Beretton Festival! Es geht wieder raus an die frische Luft. Nach einem tollen Debüt im vergangenen Sommer wird auch das diesjährige Open Air wieder im wunderschönen Freudenpark im Nürnberger Norden stattfinden. Die Aftershowparty findet ebenfalls im Freudenpark statt. Und das erwartet euch von 18 – 5 Uhr: Unmengen von falschen Schnurrbärten, exorbitante Blumendeko, Zelte, Pavillons und Lichterketten, ein Voodoozauberer, Livemusik, DJs, Glitzerfeen, Zirkusdirektoren, der legendären Zirkus Beretton Bauchladen und und und… . Unter www.club-stereo.net gibt es alles, was ihr wissen müsst. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Klüpfel Open Air

Das Klüpfel Open Air des Kinder- und Jugendhauses Klüpfel (Wöhrd) in der Leitzstraße 10 feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen, und zwar am 21. und 22. Juli. Traditionsgemäß gibt es am Freitag mit Punk und Hardcore Musik der härteren Gangart, während der Samstag mit Indie, Rock und Pop daher kommt. Auch 2017 werden junge, talentierte (Nachwuchs)künstler/-innen aus der Region Nürnberg auf der Bühne präsentiert. Das genaue Line-up gibt es demnächst unter kluepfel.de oder bei https://www.facebook.com/kluepfelopenair.

Klassik Open Air

Beim größten Klassik open Air in Europa verwandelt sich der Nürnberger Luitpoldhain alljährlich in eine musikalische Pilgerstätte für Jung und Alt. Gefeiert wird am Sonntag, 23. Juli, mit der Staatsphilharmonie Nürnberg beim Familienkonzert um 11 Uhr. Um 20 Uhr gibt die Staatsphilharmonie Nürnberg Werke von Gustav Holst, Sergej Rachmaninow und John Williams zum Besten und zum krönenden Abschluss dürfen sich die Besucher auf ein großes Feuerwerk freuen. Alles dazu gibt´s unter www.klassikopenair.de.

Folk im Park Festival im Marienbergpark

Bereits zum siebten Mal steht der Marienbergpark am 23. Juli ganz im Zeichen des Folk: Auch dieses Jahr haben die Veranstalter von Folk im Park für ihr mittlerweile fest etabliertes Festival wieder ein internationales Line Up auf die Beine gestellt. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem der herausragende britische SingerSongwriter Nick Mulvey, Kim Janssen aus den Niederlanden und Marlon Williams aus Neuseeland. Neben der Musik sind auch dieses Jahr wieder alle bewährten Angebote dabei, die das Festival zu einem ganz besonderen Picknick im Park für die ganze Familie machen: Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt und kommen beim Programm auf der grünen Bühne sowie vielen Spielangeboten und Aktionen auf ihre Kosten, während die Eltern die Musik genießen. Für das leibliche Wohl ist mit vielen Foodtrucks gesorgt. Und am Abend gibt es wie immer Open Air Kino vom Verein „Mobiles Kino e.V.“. Einlass ist ab 13:30 Uhr, los geht´s dann um 14 Uhr.

Mehr Infos unter www.folkimpark.com.

Bardentreffen

Vom 28. bis zum 30. Juli sind in der Nürnberger Altstadt wieder die Barden los. Wenn man vom Bardentreffen spricht, spricht man von Superlativen: Für die Süddeutsche Zeitung ist es „das größte Umsonst & Draußen Musikfestival Deutschlands“. Über 200.000 Besucherinnen und Besucher jeden Alters strömen jährlich, zu Beginn der Bayerischen Schulferien Ende Juli, Anfang August zu den malerischen Plätzen und in die historischen Innenhöfe der Altstadt, um, bei freiem Eintritt, Liedersänger und Gruppen aus der ganzen Welt zu erleben. Das Bardentreffen ist Nürnbergs Open-Air-Höhepunkt und als Festival der Weltmusik der Klassiker. Das stets überraschende Programm umfasst 90 Konzerte auf neun Bühnen und wird komplettiert durch das Angebot hunderter Straßenmusikanten, die auch zwischen den offiziellen Bühnen ein begeistertes Publikum aus ganz Deutschland finden. Das Motto des diesjährigen Bardentreffens ist „Gegenwind“. Auf den Bühnen in der Stadt treten unter anderem The Red Hot Chilli Pipers, Flook, Moop Mama und Electro Deluxe auf. Das ganze Programm gibt es unter www.bardentreffen.de.

SCHWABACH

Heimatgold Festival 2017

An zwei Tagen wird der Martin-Luther-Platz zur angesagten Location für Music made in Germany. Direkt neben der Stadtkirche heißt es mitsingen – mitträumen – mittanzen. Am 15.7. begeistern bekannte deutsche Stars wie Christina Stürmer und Wincent Weiss ihr Publikum, am 16.7. dürfen sich die Besucher auf Michael Patrick Kelly und Andreas Kümmert freuen. Einlass ist ab 17:30 Uhr, Karten gibt´s im VVK bzw. unter www.concertbuero-franken.de. Unter www.schwabach.de gibt es alle weiteren Infos, Anfahrtsplan usw.

FRÄNKISCHE SCHWEIZ

Shamrock Castle 2017 – Celtic & New Folk Festival

Am 7. und 8. Juli wird zum achten Mal das Shamrock Castle Festival im Schloss Jägersburg in Bammersdorf stattfinden. Hauptact und Mitveranstalter sind Fiddler´s Green, Deutschlands populärste und erfolgreichste Irish Rockband. Am Freitag ist ab 17 Uhr Einlass, los geht´s um 18 Uhr und am Samstag ist ab 12 Uhr geöffnet, ab 14 Uhr wird´s dann musikalisch. Mit von der Partie sind außerdem Mainfelt, Uncle Bard & The Dirty Bastards, The Led Farmers, Kilkenny Knights, Gnackwatschn, The Mockingbird Men, Breaking Strings, O´Malley und Joe Ginnane. Es stehen in direkter Nähe zur Jägersburg ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung und der gemütliche Biergarten mit Live-Musik ist auch ohne Festival-Ticket zugänglich. Für gutes Bier (irisch und fränkisch) und ein vielfältiges Angebot an Speisen ist gesorgt. Der atmosphärische Camping-Bereich ist direkt im Schlosspark gelegen – sanitäre Anlagen inklusive. Tickets sind im Vorverkauf für 48,- € inkl. MwSt. zzgl. Gebühren zu haben, Kinder bis zum vollendeten 11. Lebensjahr haben freien Eintritt. Unter www.shamrock-castle.de gibt´s alle Infos.

Waldstock Open Air

Umsonst & draußen ist das Motto beim Waldstock Open Air auf dem Schloßberg Pegnitz. Zwei Tage und 15 Stunden Live-Musik, fettes Rahmenprogramm und kulinarischer Budenzauber. Das Waldstock Festival zieht mit jedem Jahr mehr Liebhaber von Musik im Grünen an. Am 7. und 8. Juli gibt es hier bei freiem Eintritt verschiedene Live-Konzerte. Bisher sind die Bands Mississippi Isabel, The Green Apple Sea und Folk’s Worst Nightmare und Stray Colors bestätigt. Parkplätze sind ca. 100 m vom Festplatz entfernt. Für ein reichhaltiges Essensangebot zu moderaten Preisen ist gesorgt. Das Festival finanziert sich zum Großteil durch den Getränkeverkauf vor Ort, daher bitte keine eigenen Getränke mitbringen. Möglichkeit zum Camping ist gegeben, die Kosten belaufen sich auf 5 Euro für ein Auto und 10 Euro für ein Zelt. Festivals sind schön, Waldstock ist schöner und unter www.waldstock.de erfahrt ihr alles Weitere.

BAMBERG

Kammermusikfestival in Schloss Seehof

Das Kammermusikfestival beginnt am Mittwoch, den 26. 07., um 19:30 Uhr und überrascht mit einer neuen Klangfarbe, nämlich mit vier Klarinettisten. Unter dem Motto „Im Klang des Südens“ spielt das „ensemble clarezza“ Musik von Piazzolla, Rossini, Debussy und Albeniz. Am 27. 07., um 19:30 Uhr heißt es dann „Flamenco Gitarren in Passion“. Am 28. 07. folgt dann um 19:30 Uhr ein musikalisches Feuerwerk: Rhythmus, Feuer und Magie. Unter dem Motto „Une fete baroque“ erklingen virtuose Kostbarkeiten Europas. Also Barock pur und alles auf höchstem Niveau. „Pures Glück: Mozart“ titelt das Konzert am 29. 07., 19.30 Uhr. Traditionell ist das Samstagskonzert im Innenhof dem großen Genius Mozart gewidmet. Das beliebte und international agierende Bamberger Streichquartett trifft sich hier mit der stv. Solo-Hornistin der Münchner Philharmoniker Maria Teiwes. Am Sonntag, 30. 07., um 11 Uhr wird die Orangerie quasi zum „Bamberger Festspielhaus“: „Wagners Wonnen, Wotans Würste“. Mit dem heiter-komischen Richard Wagner-Programm kommen Wagnerianer und Wagnerfeinde gleichermaßen auf ihre Kosten. Alles, was man schon immer über Wagner wissen wollte, wird dieses heitere Programm höchst vergnüglich beantworten. Schließlich folgt noch „Musik zum Träumen“ am 30. 07. um 19:30 Uhr geboten mit besonders schönen und beliebten Sätzen aus Barock, Klassik und Romantik, dazu Melodien aus berühmten Filmen, ist ein „Immergrün“ und immer wieder heiß geliebt. Ein Sommerabend voller Stimmung und Gefühl beschließt die Juli-Serenaden. Mehr Infos unter: www.festival-schloss-seehof.de

COBURG

Internationales Samba-Festival

Vom 14.bis 16. Juli findet in Coburg das größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens statt, das seit 1992 alljährlich am zweiten Wochenende im Juli an drei Tagen weit über 150.000 Besucher anzieht. 3.000 Sambistas aus zehn Nationen verwandeln die Herzogstadt Coburg wieder in das „fränkische Rio“. Samba-Spezialitäten für jeden Geschmack, temperamentvolle Tänzerinnen in farbenprächtigen Kostümen, phantasievolle Shows, brasilianischer Straßen-Samba und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm locken die Besuchermassen zum Samba-Festival nach Coburg. 100 Gruppen mit ihren Musikern, Trommlern und Tänzerinnen bringen das Temperament der Coburger und ihrer Gäste zum Kochen. Highlight des Festivals wird der farbenprächtige Samba-Umzug durch die Gassen und Straßen Coburgs. Ein riesiges Spektakel mit allem drum und dran. Heiße Rhythmen, treibende Trommelschläge und exotische Tänze verwandeln die Stadt in einen brodelnden Hexenkessel. Da steht kein Fuß mehr still. Es wird getanzt, gesungen und gefeiert – auf historischen Plätzen, in verwinkelten Gassen, in urigen Kneipen, trendigen Cafes und Bars. Alle Infos unter www.samba-festival.de.

Sonstige

Ansbach Open

Gemeinsam mit den Kammerspielen veranstaltet die Stadt Ansbach in diesem Jahr vom 21. bis 23. Juli das Ansbach Open. Bereits seit dem Jahr 2000 findet das Ansbach Open statt und ist damit eine echte Institution im Kulturgeschehen der Stadt. Vor der einmaligen und gleichermaßen imposanten Kulisse der Markgräflichen Residenz präsentieren nationale und internationale Top-Künstler ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das für jeden Geschmack das Passende bereithält. Beste Unterhaltung ist hier auf jeden Fall garantiert. Seid dabei, wenn sich auf der Reitbahn der Residenzstadt die Musikfans die Nacht um die Ohren schlagen und namhafte Künstler Jung und Alt begeistern. Mit dabei sind dieses Jahr SDP & Weekend, Schmidbauer & Kälberer und Seiler & Speer. Unter www.ansbach.de erfahrt ihr alle Details.

Classic Rock Night

Ein kleines, gemütliches Festival erwartet Rockfans am 29. Juli im Brauereigasthof Pyras bei Thalmässing: die 9. Classic Rock Night! Bisher sind die Bands Gotthard, Doro, Kissing Dynamite, Freedom Call und New Roses im Boot. Die vergangenen Festivals waren ein voller Erfolg: Jeweils rund 3000 Gäste verbrachten einen stimmungsvollen Tag im alten Brauereigutshof des fränkischen Örtchens Pyras. Die Veranstalter bleiben ihrem Konzept treu: Guter Rock, ein schönes Ambiente, sowie eine gute und günstige gastronomische Versorgung bilden die Grundlage für dieses außergewöhnliche Musikfestival. Campingmöglichkeiten sind vorhanden. Unter www.pyraser-classic-rock.de könnt ihr euch einstimmen lassen.

Afrika-Karibik-Fest

Vom 13 – 16. Juli öffnet das Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen wieder seine Pforten und lädt ein zu 4 Tagen voller Musik, Spaß und Erholung. Egal ob Roots-Reggae oder Dancehall, African Sounds oder karibische Musik, das Line-Up zeigt, dass Reggae so viel mehr sein kann als der One-Drop oder Rub-A-Dub Riddim. Auf 4 Bühnen sind Bands und Künstler aus aller Welt eingeladen um mit euch gemeinsam zum 11. Mal ein Wochenende voller Liebe, Friede und spannender Musik zu feiern. Neben großen Namen wie Mono & Nikitaman, Kabaka Pyramid oder Panteón Rococó erwarten euch auch in diesem Jahr wieder viele Newcomer, Underdogs und musikalische Geheimtipps. Erweitert werden die 4 Bühnen dieses Jahr um den „Rootikal Dub Circus“, eine musikalische Manege für Dub Sounds aller Couleur! Aber auch abseits der Bühnen geht es heiß her, etwa im „Wasteland“ –Bereich auf dem Campingplatz. Hier erwarten euch verschiedene Djs und Soundsystems, die ihre Selections schon am Donnerstag abfeuern und mit der Warmup-Party das Festival einleiten. Berührungsängste vor anderen Genres sind hier übrigens ein Fremdwort und so finden auch futuristische Sounds, HipHop und andere Musikstile ihren Weg auf die Plattenteller. Zu guter Letzt wird natürlich auch für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt mit leckeren Streetfood-Ständen aus aller Herren Länder. Dazu kommen viele kleine und große Händler, die am Sonntag auf dem Afrika-Markt ihren Waren anbieten und zu einem gemütlichen Spaziergang über das Festivalgelände einladen. Unter www.afrika-karibik-fest.de gibt es noch viel mehr Infos.

Gutsfest Schlossbrauerei Ellingen

In der Schlossbrauerei Ellingen gibt es am 21. und 22. Juli beim Gutsfest nicht nur ein Konzert von Seiler und Speer, sondern viele Auftritte von weiteren Musikern, Poeten und Walking-Acts. Bei den Kleinen sorgt ein Kinderprogramm für große Augen. Das Festival erweckt eine Kulturlocation aus ihrem Dornröschenschlaf. Der Oekonomie-Komplex des Schlosses bietet großes Ambiente. In historischen Pferdeställen mit Gewölben, einer fürstlichen Scheune im Ausmaß mehrerer Einfamilienhäuser oder herrschaftlichen Wohnräumen wird ein kunterbuntes Kulturspektakel in Szene gesetzt. Straßenmusiker sind unterwegs, ein Poetry-Slam mit Größen der Szene sorgt für Überraschungen, Comedians präsentieren sich, eine Kunstausstellung spielt mit der Aura des Ortes und kulinarische Highlights runden das Paket ab. Mit Seiler und Speer ist es gelungen, für das anspruchsvolle Konzept einen namhaften Top-Act zu bekommen. Das ganze Programm und alle wichtigen Infos findet ihr unter www.fuerst-carl.de.