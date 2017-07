Der Greif Keller

Mit seinen 900 Plätzen zählt der Greif´s Keller zu den größten im Kellerwald, trotzdem sind die Vorbereitungen für das Annafest eher überschaubar. Da das ganze Jahr geöffnet ist, sorgt man hier ständig dafür, dass der Keller immer in einem Topzustand ist. „Schließlich sollen sich die Gäste rund ums Jahr wohlfühlen“ so Traudl Kraus, die Wirtin des Greif´s Keller. Die „Hütte“, welche im Winter als Gastraum genutzt wird, ist komplett ausgeräumt und wird als Lager genutzt, die Bänke werden etwas enger gestellt und um zwei Reihen ergänzt, jetzt wird noch die eine oder andere Bank ausgetauscht, die Elektronik überprüft und das Annafest kann kommen! Das kommt dann meist auch schneller als man denkt. Bereits am Donnerstag, 20. Juli, startet das traditionelle Schlachtschüssel-Essen. Traudl hat hierfür ca. 400 Portionen vorbereitet, die mittags schon reichlich Abnehmer finden. Also haltet

euch ran, denn auch hier gilt: nur solange der Vorrat reicht. Richtig los geht’s dann am Freitag. Während der Festzeit übernimmt ab 15 Uhr die Brauerei das Zepter und die Wirtin kann sich voll und ganz auf ihre Küche konzentrieren. Vom leckeren Schäufele bis hin zur deftigen Brotzeit da ist für jeden was dabei und Liebhaber der fränkischen Genüsse kommen garantiert auf ihre Kosten! Unter www.brauerei-greif.de erfahrt ihr mehr.