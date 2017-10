Der HC Erlangen is back in town !!!

5×2 Eintrittskarten für jedes Heimspiel im Oktober



Die U 23 des HC Erlangen hat den schweren Sprung in die Dritte Liga geschafft und nach einem fulminanten Saisonstart rangieren die Jungs im Moment auf dem 4. Platz! Jetzt ist Unterstützung seitens der Fans und Zuschauer gefragt vor allem bei den Heimspielen in der Heinz-Hiersemann-Halle im Oktober.

An folgenden Terminen könnt ihr den Sportlern des Erlanger Vereins den Rücken stärken: am 8.10. gegen den TV Gelnhausen (um 15:30 Uhr) und am 22.10. gegen HSG Rodgau Nieder-Roden (15:30 Uhr).

Vorher jeweils um 13 Uhr tritt auch unsere A-Jugendbundesliga gegen die starken Gegner aus Großwallstadt und Leipzig an. Also, auf in die Karl-Heinz-Hiersemann Halle, wo sich Gastro-Partner Arizona um euer leibliches Wohl kümmert während die Spieler euch etwas fürs Auge bieten!

Wir verlosen für jedes Heimspiel 5×2 Tickets!!



„Wo finden die Heimspiele der HC U23 statt“

Wer 2 Karten gewinnen will, einfach ein Email mit der richtigen Antwort an redaktion@hugo-info.de mit dem Vermerk „HC“ senden und mit etwas Glück gewinnen!

Das Gewinnspiel endet jeweils am Do. vor den Heimspielen Die Gewinner werden auf FB bekannt gegeben und per Mail benachrichtigt.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und/oder auf Facebook bekannt gegeben. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.