Der Mensch lebt nicht nur vom Bier allein – nein auch vom Wein!

Fränkischer Genuss beim Erlangener Weinfest am Schlossplatz

Während sich im Mai in Erlangen alles ums Bier dreht, wird im Juni einem anderen köstlichen Getränk aus der Region vollste Aufmerksamkeit gewidmet: Beim Erlangener Weinfest dreht sich für fünf Tage alles um den edlen Tropfen. Die Veranstaltung bietet vom 9. bis 13.Juni die Möglichkeit, fränkische Lebenskultur in vollsten Zügen zu genießen. Gleich vier verschiedene fränkische Weinbaubetriebe werden den Besuchern ihre aktuellsten Produkte zur Verköstigung anbieten: das Weingut Schmitt aus Bergtheim, das Weingut Behringer aus Abstwind, das Weingut Keller aus Ramsthal und das Weingut Ruppert aus Hammelburg. Im gemütlichen Ambiente am Schlossplatz wird bei abwechslungsreicher Live-Musik der Gaumen der Weinliebhaber aber nicht nur von den Winzern verwöhnt, auch verschiedene kulinarische Köstlichkeiten laden zum längeren Verweilen vor unserem barocken Schloss ein. Offiziell eröffnet wird das Erlangener Weinfest am Donnerstag, den 9. Juni um 18.30 Uhr durch den Schirmherrn der Veranstaltung, dem Oberbürgermeister Dr. Florian Janik. Zuvor sorgt schon ab 18.00 Uhr die Band „Die Rossinis“ mit ihrer Mischung aus Italo, Latino und Rock’n’Roll für gute Stimmung bei den Weinliebhabern. Auch für die weiteren Tage wurde dafür gesorgt, dass musikalisch jeder auf seine Kosten kommt: mit dem Duo „Play again sam – light“ und dem Duo „Cräcker light“ erwarten die Besucher Freitag- und Samstagnachmittag akustische Klänge, während die „Bobbin‘ Baboons“ und die Showband „ANDORRAS“ ihrem Publikum mit flotter Musik und Akrobatik am Samstag- und Sonntagabend einheizen wollen. Ein weiteres Highlight wird natürlich der Auftritt von „The Jets“ sein, die die Musik der 50er Jahre am Freitagabend wiederaufleben lassen. Der fränkische Weinbauverband e.V., das Citymanagement Erlangen und der Veranstalter Zametzer & Krohn GbR freuen sich auf den zahlreichen Besuch der Liebhaber des fränkischen Genusses. Das ausführliche Programm sowie weitere Infos gibt es unter www.weinfest-erlangen.de.