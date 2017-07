Die Annanacht 2017 im ARIZONA Forchheim

In den letzten zwei Jahren hatte die legendäre ANNANACHT im ARIZONA Forchheim für reichlich Gesprächsstoff in der Stadt gesorgt. Die Gäste, die Betreiber und auch die Behörden sind einer Meinung: Die ANNANACHT wurde bisher jedes Mal als Erfolg verbucht und ist eine echte Bereicherung für das Stadtgeschehen! Jederzeit sicher und kontrolliert, mit grandioser Stimmung und tollen DJs ( DJ Frankster aus dem Zirkel Erlangen und DJ Smac vom After Berg aus dem Glüxrausch Erlangen). Beide sorgen mit Partysound Querbeet für beste Stimmung. Am Wochenende platzte das ARIZONA fast aus allen Nähten, es wurde heftig gefeiert und geflirtet. Daher geht es dieses Jahr natürlich weiter, und pünktlich zum ersten Annafest-Tag startet auch die ANNANACHT 2017! Unter der Woche gibt es lockere Beats bei freiem Eintritt, und am Wochenende wird dick aufgefahren mit „Feiersound und Clubgefühl“.

ANNANACHT 2017. Täglich nach dem Annafest ab 22 Uhr. www.facebook.com/Arizona-Forchheim , www.arizona-forchheim.de