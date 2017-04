Die Biergartensaison startet mit einem großen Fest !!!

Der Kellerwald öffnet seine Biergärten

Am 22. und 23. April ist es endlich wieder soweit, der Kellerwald öffnet offiziell wieder seine Tore und lädt mit einem bunten Rahmenprogramm zum Stelldichein. Geh ma nauf die Keller!“ Unter diesem Motto gibt es nicht nur eine kostenlose Bierkellerführung 23. um 16 Uhr, Treffpunkt ist auf dem Festplatz am Stand der Brauwastl Hobbybrauer, sonder auch einen Historischen Stockbrotstand, eine Bierkutsche Bierkastenklettern am 23. mit der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim, Schaubrauen mit den Brauwastl Hobbybrauern und vieles mehr. Natürlich gibt es auch eine Menge kulinarische Highlights wie: Ente vom Grill am Rappenkeller ab 11 Uhr,, Makrelen vom Grill ab 12 Uhr am Weiße Tauben Keller und Spanferkel vom Grill am Eichhornkeller um nur einige zu nennen.

Wenn es im Sommer in der Stadt gar zu heiß wird, den drängt es in Forchheim „auf“ die Keller. Hinauf zum Kellerberg, hinein in den weiten Laubwald, denn hier lassen es sich die Forchheimer gut gehen: 24 Kellerwirtschaften laden östlich von Forchheim mit süffigem Bier und fränkischer Brotzeit zur Einkehr ein. Zu Fuß ein halbes Stündchen von der Stadt aus ist der Kellerberg leicht erreichbar. Auch für Autofahrer stehen große Parkplätze am Fuß des Berges zur Verfügung. Unter dem Blätterdach des Eichen- und Buchenwaldes führt der Weg den gemütlichen Wanderer in drei „Etagen“ den Hang hinauf, wo bis zu 200 Jahre alte Bäume angenehmen Schatten spenden. Beliebt sind die „oberen“ und „unteren“ Keller nicht nur im Sommer:

Die traditionell eingerichteten Kellerwirtschaften sind zum Teil ganzjährig geöffnet und bieten neben dem schmackhaften Forchheimer Bier fränkische Hausmannskost an. Mit ca. 30.000 Sitzplätzen dürfte der Forchheimer Kellerwald der größte Biergarten der Welt sein! Da ziehen zum Feierabend ganze Familien hinauf auf „ihren“ Keller, Rettich, Käse und Wurst im Korb, um ein gutes „Seidla“ Bier zu trinken und das Leben unter freiem Himmel oder in einer der traditionell eingerichteten Wirtschaften zu genießen.

Wo sonst gibt es einen Ort in Franken, an dem das alles zusammenkommt: Eine herrliche Umgebung, Schatten spendende Bäume, kühles Bier aus verschiedenen Forchheimer Brauereien und preiswerte, leckere fränkische Küche – das ist der Forchheimer Kellerwald! www.forchheim.de