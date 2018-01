Die Bau- und Immobilienmesse 2018

Immer mehr Menschen kennen ihn: den Wunsch vom Eigenheim. Doch vielen ist unklar, was alles zum eigenen kleinen Traumhaus dazu gehört. Für diese und auch alle anderen interessierten Hobbybauer und -bastler findet am Wochenende des 3. und 4. Februar die Bau- und Immobilienmesse Erlangen 2018 statt.

Die Messe bietet Raum, sich zu den verschiedensten Themen, wie Energie, Einbruchsicherheit, Barrierefreiheit, Sanieren und Renovieren oder auch einfach die richtige Wohnungseinrichtung zu informieren und sich wertvolle Tipps für die eigenen vier Wände zu holen. Jeweils von 10 bis 17 Uhr öffnet die Eventhalle auf dem Bahnhofs Großparkplatz ihre Pforten, der aufgrund des Umbaus der Heinrich-Lades-Halle die perfekte Ersatzlocation für dieses Event ist. Die Besucher haben so die Möglichkeit, einfach drauflos zu stöbern und die einzelnen Aussteller zu besuchen, oder sie können online gezielt Termine mit ihren Wunschunternehmen vereinbaren, in denen sie gezielt und professionell zu all ihren Fragen beraten werden.

Die Terminvereinbarung ist natürlich kostenlos. Bei fast 60 verschiedenen Ausstellern bleibt kein Kundenwunsch offen und keine Frage unbeantwortet. Neben den einzelnen Ständen, bietet die Bau- und Immobilienmesse ein ausgiebiges Messeprogramm mit Fachvorträgen zu Themen wie: solare Energielüftung, aktuelle Wohntrends, Bauen mit Holz oder der richtige Verkauf der eigenen Immobilie. Die Vorträge finden alle im extra eingerichteten Vortragsraum der Messe statt.

Der Eintritt zur Messe beträgt 3 Euro pro Erwachsenem. Weitere Informationen zur Messe, sowie die Online-Terminvergabe der einzelnen Aussteller, finden Sie im Internet unter http://bau-immobilien-erlangen.messe.ag