Die fantastische Welt der Artisten

Circus Flic Flac in Nürnberg

Man denkt jetzt kann es keine Steigerung mehr geben, aber weit gefehlt. Der Circus Flic Flac wartet ab dem 14. Dezember bis einschließlich 8. Januar wieder mit einem Programm der Superlative auf. Rund 60 Artisten aus 10 Nationen überzeugen mit ihrer einzigartigen Performance. Das Zirkuszelt an sich ist ja bereits ein sehr imposanter Anblick, mit 19 Meter Höhe und 42 Metern Breite leuchtet es weit in die Nacht hinein. Ein aufregendes und faszinierendes, neues X-Mas Show Programm für die ganze Familie wird auch dieses Jahr wieder das Publikum auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich begeistern. Riskante Stunts gibt es auf einer Megarampe mit den Bikes, laut, atemberaubend und waghalsig, nicht umsonst gilt diese Nummer als eines der Highlights der Show. Mit Tretrollern, Inlinern und BMX-Fahrrädern lassen sieben Jungs bei spektakulären Rampensprüngen den Atem stocken. Waghalsige Artisten auf der Russischen Schaukel und in Monte Carlo ausgezeichnete Schleuderbrettakrobatik sorgen für Nervenkitzel und Adrenalin pur. Weltrekord gibt es im Globe of Speed wenn zehn Leute, diesmal auch Ladies, sich in der engen Kugel heiße Motorradstunts liefern. Der stärkste Mann der Welt, ein als Herkules bekannter Artist, hält mehrere Rekorde im Guinness-Buch, stemmt ungeheure Gewichte und zieht Fahrzeuge mit seinen Zähnen. Aber auch die Comedy kommt nicht zu kurz wie der „Master of Hellfire“ unter Beweis stellt. Neue Maßstäbe setzen auch die Topartisten auf den riesigen Luftmatratzen. Hier fasziniert Luftartistik und Akrobatik vom Feinsten. Wilhelm Tell lässt grüßen wenn dieser Artist mit seiner Armbrust gekonnt schießt. Das und natürlich noch viel mehr garantiert ein überraschendes und aufregendes Programm. Dabei sitzt man auf gut gepolsterten Stühlen, bequem und entspannt und kann sich voll und ganz den spektakulären Darbietungen hingeben. Mehr Infos und Karten ab 14 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.flicflac.de