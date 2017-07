Die Forchheim-App ist da!!

Die neue Forchheim Stadt und Land App ist da. Wir packen Euch die Stadt in Eure Hosentasche. Ja das meinen wir wörtlich. Forchheim Stadt und Land bündelt die Vielfalt der Stadt Forchheim und des Landkreises. Nach dem Motto „Die Stadt in deiner Hosentasche“ fi ndest Du in der App Shopping-Tipps mit aktuellen Schnäppchen, Aktionen von Bistros, Kneipen und Restaurants, aber auch Infos zum nächsten Spielplatz oder Verein, sowie einen ausführlichen Veranstaltungskalender für Forchheim und die Fränkische Schweiz, den Landkreis und die Region. Du siehst täglich auf einen Blick, was in der Kaiserstadt los ist und wo heute etwas Besonderes passiert. Das Beste von hier! Und das ist wörtlich zu nehmen: Du siehst sofort, wo es sich lohnt hinzugehen. Forchheim Stadt und Land macht Schluss mit langweiligen Städte-Apps, in denen Tag für Tag die gleichen Inhalte eingetragen sind. Bei uns posten Veranstalter, Händler und Gastronomen und täglich kommen neue

Locations hinzu. Mit Forchheim Stadt und Land und Deinem bewussten Kaufverhalten unterstützt du den Einzelhandel und Dienstleister vor Ort und trägst direkt dazu bei, dass unsere Region auch in Zukunft lebenswert bleibt! Bist du Tourist oder besuchst Forchheim, die Fränkische Schweiz und die Metropolregion Nürnberg? Forchheim Stadt und Land bietet auch Dir eine ganze Menge: Sehenswürdigkeiten und Attraktionen mit Bildern, Beschreibung, Öffnungszeiten

und Eintrittspreisen und Links. Gibt es dort Veranstaltungen oder Events werden dir auch diese mit angezeigt. Wie du am schnellsten dort hinkommst, zeigt dir die Kartenansicht mit integriertem Routenplaner. Forchheim Stadt und Land ist eine ganze neue Art von City-App: umfassend, übersichtlich und jeden Tag neu. Wenn Du Händler, Dienstleister bist oder ein anderes Gewerbe hast und auch dein Geschäft, Laden, Restaurant, Lokal oder Hotel eintragen möchtest, kannst Du Dich gerne an uns wenden. Ricco Wolf, 0176/67717170 oder per Mail ricco. wolf@hugo-info.de