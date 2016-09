Die große Sause im Kellerwald

„Annafest alla Dooch“

11 Tage, 23 Bierkeller, 6 Musikbühnen das sind nur die blanken Zahlen wenn vom 22. Juli bis zum 1. August das 176. Annafest gefeiert wird. Schon Monate vorher wird in den Büros des Ordnungsamtes geplant und verhandelt. „Wir wollen nix verändern und ständig was Neues machen, nur sicherer“, so Frau Mauser vom Ordnungsamt Forchheim. Mittlerweile drängen sich Tausende in den engen Gassen des Kellerwaldes um das Annafest mitzuerleben. Aber keine Sorge bei rund 30.000 vorhandenen Sitzplätzen findet jeder Gast ein nettes Plätzchen. „Trotz seiner Größe bleibt das Annafest überschaubar und hat immer noch den familiären Charme der vergangenen Zeit beibehalten“ So Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein „Das größte Fest im Wald Europas“ wird seit dem Jahre 2014 bereits am Freitag um 17 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich von Ihm auf dem Schindlerskeller offiziell eröffnet. Am Tag darauf startet der Auftakt um 14.30 Uhr in der Innenstadt auf dem Rathausplatz mit Aufführungen von Schützen-, Musik-, Heimat- und Trachtenvereinen, bevor sich alle im Anschluss mit einem großen Festzug in Richtung Kellerwald bewegen. Auf einer Bierbank unter Eichen- und Buchenbäumen können Sie sich dann neben dem besonderen Annafestbier auch etwa 33 verschiedene Biersorten von zehn fränkischen Brauereien schmecken und es sich bei einem regionalen Schmankerl und einem abwechslungsreichen Musikprogramm gut gehen lassen. Selbstverständlich kommt auch die ganz junge Generation nicht zu kurz. Dafür sorgen Riesenrad, Kinderkarussell sowie viele weitere Fahrgeschäfte und Buden. Am Annafest-Dienstag und Donnerstag ist dann Kindertag von 13-18 Uhr. Hier gewähren alle Fahrgeschäfte lohnenswerte Rabatte. App-solut praktisch ist die seit einigen Jahren bewährte AnnafestApp, die brandneue Informationen rund um Attraktionen, Wetter, Musikprogramm, Lageplan und vieles mehr direkt aufs Mobiltelefon liefert. Mehr dazu unter: www.annafest-app. de. Das Annafest hat für Forchheimer eine wichtige Tradition. Auch die Forchheimer Arbeitgeber identifizieren sich mit diesem Brauch und feiern jedes Jahr am Mittwochnachmittag mit ihren Mitarbeiten auf den Kellern. Ein Einkaufsbummel in der Innenstadt lohnt sich an diesem Nachmittag ausnahmsweise nicht, alle Geschäfte sind ab 12.00 Uhr geschlossen. Das Annafest hat täglich von 11-23.30 Uhr (Fahrgeschäfte ab 13 Uhr) geöffnet. Für alle Besucher, die aus Forchheim und den umliegenden Stadtteilen zum Annafest fahren möchten, hat das Landratsamt Forchheim einen Sonderbusfahrplan ausgearbeitet. Die Busse bringen die Bewohner des Landkreises sicher zum Fest und nach Hause zurück. Gäste, die von weiter weg anreisen, können ihr Auto auf dem Park&Ride-Parkplatz auf dem Ausstellungsgelände in Forchheim-Süd abstellen. Von dort verkehrt ein Shuttle-Bus, der die Besucher im 15- bzw. 30-Minuten-Takt direkt zum Annafest und wieder zurückbringt. Mehr Infos unter: www.alladooch-annafest.de