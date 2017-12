Die Jahnhalle klingt zur Weihnachtszeit!

Die Ladiner, das Kastelruther Männerquartett und Nicol Stuffer machen auf ihrer beliebten Weihnachtstournee „Die Große Südtiroler Weihnacht“ auch Station in Forchheim und bescheren Euch am 28. Dezember in der Jahn-Kulturhalle einen wunderbaren Abend. Seit ihrem sensationellen Grand Prix-Sieg „Beuge dich vor grauem Haar“ sind die Ladiner längst weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und zählen zu dem Besten, was die Volksmusik zu bieten hat. Ihre unverwechselbaren Stimmen und eingängigen Melodien haben sie zu sämtlichen großen Musiksendungen im In- und Ausland geführt. Sie singen von der imposanten Bergwelt Südtirols, ihrer unvergleichlich schönen Heimat und über berührende Geschichten, die das Leben schreibt. Das ist womöglich das Erfolgsgeheimnis der Ladiner. Den beiden nimmt man ab was sie singen, denn ihre Art aufrecht zu leben und zu wirken spiegelt sich in all ihren Titeln wider. Die Ladiner-Fans wissen, wenn sie diese beiden Musikstars in Lederhose und blauem Seidengilet irgendwo sehen, dann bekommen sie musikalischen Seelenbalsam geboten. Auch ein unvergleichliches Klangerlebnis bietet das Kastelruther Männerquartett. Man hört an der Hingabe des Gesangs und der Ehrlichkeit der Lieder, dass religiöse Titel den Musikern Freude und Bestimmung zugleich sind. Die vier Musiker arbeiten schon seit längerer Zeit Seite an Seite mit ihrem Freund und Musikbegleiter Oswald Sattler, der als Volksmusikant im deutschsprachigen Raum alles erreicht hat, was man nur erreichen kann. Nicol Stuffer begann bereits im zarten Alter von sieben Jahren mit dem Geigenunterricht. Sie sang gemeinsam mit den Ladinern (Joakin ist ihr Vater) bei Florian Silbereisen den Titel „Erzähl mir deine Träume“ und ihr neues Schlager-Album „Wenn Herzen sich berühren“ beinhaltet auch drei Duett-Titel mit ihrem Vater Joakin. Einlass zu diesem unvergesslichen Event ist ab 16 Uhr, Konzertbeginn dann um 17 Uhr. Karten gibt’s an allen bekannten Vorverkaufsstellen: NoNaFo Tel. 09191-7222012, im Tabakladen Hocke in Forchheim, im Heimspiel-Dein Laden in Ebermannstadt, unter der FT-Hotline 0800-9009100 oder per Mail an info@THOMANN-Management.de. Noch mehr Infos und weitere Konzerttipps fi ndet ihr im Netz unter www.THOMANN-Management.de