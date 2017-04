Die schönsten Bilder deiner Stadt

#erlangenshots17

In den letzten Monaten hat die Erlanger Instagram-Community fleißig fotografiert und gepostet. Mehr als 3500 Fotos wurden unter dem Hashtag #erlangenshots17 hochgeladen. Lustiges, Überraschendes, Hässliches, Schönes, Abstraktes, Künstlerisches, Action, Stillstand, Panoramen und Nahaufnahmen: eine kreative Sammlung verschiedener Blickwinkel auf unserer Stadt.

An insgesamt sechs Orten werden nun vom 16. Mai bis 20. Juni 2017 die Arbeiten der Instagram-Community Erlangens in einer Ausstellung gewürdigt: Im Rathausfoyer finden die Erlanger Stadtteile ihren Raum, die Volkshochschule zeigt Fotos zum Thema Bildung und Kunst, das Stadtmuseum und das Theater widmen sich den Fotos der Altstadt und die Redaktion der Erlanger Nachrichten thematisiert den Sport in Erlangen.

Die Bilder der Sieger des Fotowettbewerbs, von der Jury aus Oberbürgermeister Dr. Florian Janik, Kunstpalais-Leiterin Amely Deiss, ehemaligem EN-Fotografen Bernd Böhner und Intergramern Michael von Aichberger und Stefan Sachs sorgfältig ausgewählt, werden in der Stadtbibliothek ausgestellt.

Ihren Auftakt findet die Ausstellung am 16. Mai 2017 um 19 Uhr bei der Vernissage in der Erlanger Stadtbibliothek. Wir freuen uns auf authentische Bilder unserer Stadt wie wir sie kennen und noch nie gesehen haben, wie wir sie lieben und sie uns wahnsinnig macht, Bilder die uns bewegen und berühren, überraschen und wachrütteln, die Stadt aus den Augen anderer. Für uns definitiv einen ausgiebigen Besuch wert!

http://erlangenshots.de/