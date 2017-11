Die Volksbank lässt Kinderwünsche wahr werden!

Auch in diesem Jahr startet die Volksbank Forchheim eG wieder ihre allseits beliebte Wunschbaumaktion, bei der sich Kunden und Mitarbeiter am Wunsch-Weihnachtsbaum einen Wunschzettel aussuchen können, dann das ersehnte Geschenk besorgen und somit Kindern des Kinderund Jugendhorts der AWO Forchheim ihren Weihnachtswunsch erfüllen. „Ein Weihnachtsgeschenk zu erhalten, ist auch für immer mehr Kinder im Raum Forchheim keine Selbstverständlichkeit mehr“, so Gregor Scheller, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Forchheim. „Deshalb setzen wir auch in diesem Jahr diese Aktion gerne wieder zusammen mit der AWO Forchheim um.“. Der „Wunschbaum“ mit rund 40 Wunschzetteln aus dem Kinder- und Jugendhort der AWO Forchheim wird am Freitag, den 1. Dezember, in der Hauptstelle der Volksbank Forchheim (Hauptstraße 39) aufgestellt. Bis spätestens 14. Dezember sollten die Geschenke für die Kinder und Jugendlichen verpackt wieder in der Hauptstelle der Volksbank Forchheim abgegeben werden. Die Geschenkwünsche der Kinder liegen bei einem Wert von rund 15 Euro. Kurz vor Weihnachten übergibt die Volksbank Forchheim die Geschenke bei einer kleinen vorgezogenen Bescherung an die Kinder und Jugendlichen aus dem Kinder- und Jugendhort der AWO. „Lassen Sie uns gemeinsam die Wünsche dieser Kinder erfüllen“, so Gregor Scheller. „Ich würde mich sehr freuen, wenn auch in diesem Jahr die Wunschzettel wieder so schnell einen Spender finden.“.