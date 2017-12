Dinnershows jetzt auch in Forchheim

Im neuen Jahr ist in der Volksbank Eventhalle einiges geboten. Bisher bekannt für Firmenveranstaltungen und exklusive Hochzeiten, öffnet die Eventhalle für zwei bekannte Künstler aus der Region und lädt zur Dinnershow ein. Den Anfang macht am 18. & 19. Januar Danny Ocean mit seiner atemberaubenden Show „Nicht von dieser Welt“. Danny präsentiert eine zweite Wirklichkeit, die durch Naturgesetze nicht erklärbar scheint. Sein Programm ist eine Mischung aus mentalen Effekten, psychologischer Finesse und moderner Zauberkunst. So findet Danny Ocean den Geburtstag eines Gastes heraus oder bringt Metall nur mithilfe mentaler Fähigkeiten zum Schmelzen. Und spätestens, wenn zwei Menschen, die mehrere Meter voneinander entfernt stehen, nicht nur gedanklich sondern sogar physisch miteinander verbunden werden, verwandeln sich kritische Blicke in strahlende Kinderaugen. Wenn jemand behaupten kann, ‚nicht von dieser Welt‘ zu sein, dann dieser Magier und Mentalist. Im Rahmen verschiedener internationaler TV-Auftritte faszinierte er ein Millionenpublikum. Die Symbiose aus Logik, Intuition und unbemerkter Beeinflussung lässt eine Bühnenshow entstehen, die über das Herkömmliche hinausgeht und lange im Gedächtnis bleibt. Nicht einmal 24 Stunden bleiben Zeit dann betreten Sibylle Mantau alias „Mrs. Ginger De Vine“ (Gesang, Tanz und Stand-Up) und Siegfried Mai als “Der wunderbare Herr Mai“(Jonglage, Illusion und Comedy) die Bühne mit Ihrer Comedy-Show „Vergiss Vegas“ die Bühne. Die Varietéshow „Vergiss Vegas“ ist ein abwechslungsreicher Mix aus Comedy, Gesang, Artistik und Täuschungskunst. Mantau und Mai spielen zwei Entertainer und Varietékünstler, die von einem Comeback in Las Vegas träumen, aber tatsächlich in der Provinz mit Ihrer Kunst das Publikum begeistern müssen. Ein wesentliches Element dieser Show ist deshalb auch die Interaktion mit dem Publikum und die Nähe zu den Zuschauern. Autor und Regisseur von „Vergiss Vegas“ ist Michael A. Tomis (Totales Bamberger Cabaret). Vor kurzem waren die beiden im Bayerischen Fernsehen in der Comedy-Sendung „Närrisch eingeschenkt“ zu sehen. Jetzt könnt Ihr zwischen einem Magic Dinner und einem Comedy Dinner wählen, dazu gibt es ein 3-Gänge-Menü. Infos und Buchung: www.volksbank-eventhalle.de oder www.eventim.de „Volksbank Eventhalle“ Hugo verlost exklusiv zwei Karten für eines der Events nach Wahl. Einfach unsere App runter laden und auf das Gewinnspiel achten. http:// bit.ly/Forchheim-App Unser Tipp: Solche exklusiven Karten sind das perfekte Geschenk!