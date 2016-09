Du suchst die Freiluft_Events für die Region?

OPEN AIR – Veranstaltungs-Guide für Juli!

ERLANGEN

Schlossstrand Erlangen

Schon seit Ende Juni und noch bis zum 7. August kann jeder Erlanger am Schlossstrand entspannen. Bei kühlen Cocktails, bequemen Liegestühlen, norddeutschen Strandkörben und 180 Tonnen weichem Sand ist der Alltagsstress schnell vergessen. Die Sylt-Lounge kann man sogar für sich und seine Freunde reservieren. Wer also einen entspannten Abend unter netten Leuten verbringen möchte, ist hier am Schlossstrand genau richtig. Geöffnet hat Erlangens sommerlicher Rückzugsort von Sonntag bis Freitag von 11.00 bis 22.00 Uhr, am Samstag sogar noch länger, von 11.00 bis 23.00 Uhr. Urlaubsfeeling pur ganz nach dem Motto „Nordseestrand trifft Frankenland. Weitere Infos unter www.schlossstrand.de.

Zollhausfest Erlangen

Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Zollhausstraße in Erlangen zu einem kleinen Festgelände. Vom 1. bis zum 3. Juli warten bei dem Straßenfest nicht nur Festwirte auf die Besucher: Schausteller bieten Schiffschaukeln und ein Kinderkarussell an, außerdem treten verschiedene Live-Bands in den Restaurants und Kneipen auf und ein Trödelmarkt am Samstag und Sonntag hält das ein oder andere Schnäppchen bereit. Gefeiert wird am Freitag und Samstag bis 23.00 Uhr, am Sonntag bis 22.00 Uhr. Das gesamte musikalische Programm gibt’s auf der Homepage www.zollhausfest-erlangen.de.

Töpfermarkt

Bereits zum wiederholten Male findet am Samstag den 9. Juli der Töpfermarkt in Erlangen statt. Um die 25 Austeller werden zwischen 10.00 und 18.00 Uhr ihre Keramiken präsentieren und zum Kauf anbieten. Der Nordbayerische Töpferverein e.V. ist hierbei sehr bedacht darauf, dass jedes der Stücke von einem ausgebildeten Töpfer erstellt wurde und dadurch einem hohen Maß an Qualität entspricht. Die meisten der zu erwerbenden Objekte stammen zudem noch aus der fränkischen Region. Besucher sind herzlich dazu eingeladen, die kunstvollen Geschirre, eleganten Vasen und handgefertigten Gartenkeramiken zu bestaunen.

Kitzmann´s Brauereihoffest

Am Samstag den 9. und Sonntag den 10. Juli lädt die Kitzmann Bräu zum traditionellen Brauereihoffest. Samstag ab 17.30 Uhr rocken die beliebten „Moskitos“ die Bühne. Der Sonntag steht von jeher für einen gemütlichen Frühschoppen und einen aufregenden Nachmittag mit der Kitzmann-Bierkönigin-Wahl, die um 14 Uhr startet. Dabei präsentieren sich alljährlich drei Kandidatinnen dem Publikum. Unter fachkundiger Moderation von Klaus Karl-Kraus müssen die Ladies verschiedene Aufgaben bewältigen, u. a. das Anzapfen eines Fasses. Im Anschluss daran wählen die Gäste die zukünftige „Monarchin“. Begleitet wird der Tag von den Büchenbacher Musikanten. Natürlich ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Mehr Infos unter: www.kitzmann.de

Sommerabend im Botanischen Garten

Normalerweise schließt der Botanische Garten ja jeden Tag bereits um 17.30 Uhr seine Tore. Doch einmal im Jahr bleiben sie länger geöffnet: Am Sommerabend des Botanischen Gartens, der dieses Jahr am Donnerstag den 14. Juli stattfindet. Neben speziellen Führungen von Experten werden auch Cocktails und Catering angeboten. Auf der Wiese wird ab 19.30 die Profs Night Big Band spielen. Nach Hause gehen müssen die Besucher erst ab 22.30 Uhr. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche ist kostenlos, Erwachsene zahlen 10 € im Vorverkauf im E-Werk und 12 € an der Abendkasse. Alle Interessierten können sich über www.botanischer-garten.uni-erlangen.de weiter schlau machen.

Obere Karlstraße Straßen- und Sommerfest

Ein kleines Straßenfest lädt am Samstag den 16. Juli alle herzlich ein in die Obere Karlstraße zu schauen. Die kleine, extra mit einer Straßensperre freigemachte Bummel- und Verweilmeile, hält hier einige nette Überraschungen bereit, die es wert sind entdeckt zu werden. Gleich an der Ecke darf man sich bei Nägel Ideen und Events auf einen Schnäppchenflohmarkt freuen. Gegenüber beim Mexikaner, Tacos Inc, werden die Gäste mit speziellen Tacos und mexikanischen Drinks verwöhnt. Das Kinderbuchgeschäft, Leseesel, erfreut die Kleinen mit schönen Geschichten, die hier vorgelesen werden. Das Café Mohr hat seine österreichischen Spezialitäten anzubieten, sowie die original Berliner Currywurst, wenn Wien auf Berlin trifft. Bei dem schönen Schmuckladen, Prachtstück, kommen nicht nur die Ladies optisch auf ihre Kosten, auch die Kinder dürfen hier fleißig mit basteln. Außerdem sind Berthe Aux Grands Pieds, Bretterbude, Modessa und Werkhaus Fine Art mit dabei!

Bismarckstraßenfest

Dieses Straßenfest hat sich selbst zum Motto gemacht, dass es ganz unkommerziell sein will. Deshalb wird das Bismarckstraßenfest auch jedes Jahr von derzeitigen und ehemaligen Bewohnern des Erlangener Stadtteils organisiert. Die diversen Bands, die am 16. und 17. Juli für die musikalische Untermalung sorgen, spielen deshalb auch ohne Gage. Die Einnahmen, die durch das leckere Essen und die kühlen Getränke zustande kommen, werden einem gemeinnützigen Projekt gespendet. Wann genau welche Band beim Bismarckstraßenfest auftritt, erfährt man unter www.bismarckstrassenfest.de.

Fest der Kulturen

Der kulturellen Vielfalt und der Toleranz widmet sich alle zwei Jahre das Fest der Kulturen am 17. Juli. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal im E-Werk stattfinden, doch an dem Thema des Events hat sich seit 1973 nichts geändert: Alle Besucher sollen die Möglichkeit haben, die kulturelle Vielfalt der Welt zu erleben. Das funktioniert nicht nur durch den Genießermarkt im Garten, bei dem verschiedene internationale Gerichte angeboten werden, sondern auch durch den Kreativmarkt mit handwerklichen Produkten. Das Fest findet von 11.00 bis 20.00 Uhr statt. Mehr Infos unter: www.e-werk.de

Lichtspielnächte im Museumshof

Es gibt wohl nichts Schöneres, als sich in einer lauen Nacht unter Sternenhimmel einen guten Film anzusehen. Das dachten sich auch die Verantwortlichen des E-Werks und des Stadtmuseums Erlangen und bieten im Juli ein Open-Air-Kino im Innenhof des Museums an. Gleich fünf Filme werden zwischen dem 13. und dem 17. Juli gezeigt. Beginn der Filme ist jeweils um 21.15 Uhr, der Einlass ist schon ab 20.00 Uhr. Der Eintritt kostet 7 € regulär und 6 € ermäßigt. Für alle, die während des Filmes nicht auf dem Trockenen sitzen wollen und etwas zum Naschen brauchen, gibt es auch Fingerfood und Getränke vor Ort zu kaufen. Mehr Infos auf www.e-werk.de.

Schlossgartenkonzerte Erlangen

Bereits 40 Jahre kann man im malerischen Schlossgarten im Sommer den wunderbaren Klängen klassischer Musik lauschen – und das auch noch kostenlos! Der Juli bietet als einziger Monat gleich drei Konzerte an: am 10. Juli treten Siegbert Remberger und das Offenburger Streichtrio auf und geben Musik von Niccolò Paganini zum Besten. Eine Woche später, am 17. Juli, findet das Familienkonzert mit dem Pindakaas Saxophon Quartett und dem Schauspieler Martin Heim statt. Den Abschluss bildet das junge und internationale Ensemble Cembaless. Beginn der Schlossgartenkonzerte ist immer um 11.00 Uhr. Alle Interessierten können das vollständige Programm unter www.erlangen.de downloaden.

Klassik am Berg

Auch wenn die Bergkirchweih vorbei ist, ein Besuch des Entla’s Kellers lohnt sich immer. Speziell aber am Donnerstag den 21. Juli wenn dort nämlich das symphonische Blasorchester Neunkirchen von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr für alle Musik- und Bergfreunde spielt. Für das richtige fränkische Bier und ein gutes Essen sorgt der Entla’s Keller natürlich höchstpersönlich. Unter Lampions und den schönen Bäumen lässt sich hier ein zünftiger und stimmungsvoller Abend verbringen. Der Eintritt zu dem Blasmusik-Konzert am Berg ist kostenlos. Den Weg dorthin kennt jeder wahre Erlangener natürlich ganz genau. Mehr Infos unter: www.entlaskeller.de

Jazz am See Erlangen

Erst zum zweiten Mal zieht es alle Jazz-Liebhaber an den Dechsendorfer Weiher. Dort werden am Sonntag den 24. Juli gleich sechs international bekannte Jazz-Künstler auftreten. Unter dem Motto „Generations in Jazz“ treffen so Jazz-Legende Chris Barber, Klaus Doldinger, Pete York, Nils Wülker, Martin Tingvall und der Shootingstar Torsten Goods aufeinander. Abgesehen von diesen spektakulärem Lineup darf man sich diesmal obendrein auf eine noch größere Bühne, eine extra Besuchertribüne und große Videoleinwände freuen. Beste Sicht ist also garantiert! Der Einlass zu dem Event beginnt um 18.00 Uhr, der Beginn des Konzerts selbst ist um 20.00 Uhr. Die Karten für das Konzert am Dechsendorfer Weiher kosten 30 bis 90 €. Schüler, Studenten und Besitzer des Erlangen-Passes erhalten 10 € Abzug vom ursprünglichen Preis. Tickets kann man sich ganz bequem auf der Webseite www.jazz-am-see.com bestellen.

Live am See: Erste Allgemeine Verunsicherung

Zwischen klassischer Musik und den entspannten Klängen von Jazz-Musikern wird auch die österreichische Kult-Band Erste Allgemeine Verunsicherung auf der Bühne am Dechsendorfer Weiher spielen. Die Pop-Rock-Band brachte erst Anfang 2015 ein neues Album heraus und tourt ab Sommer 2016 mit einer neuen Bühnenshow durch den deutschsprachigen Raum. Natürlich macht die EAV auch in Erlangen halt: Am Montag den 25. Juli werden sie die Bühne des Dechsendorfer Weihers zum Beben bringen. Tickets und weitere Informationen unter www.eav.at.

Klassik am See Erlangen

Ende Juli steht der Dechsendorfer Weiher ganz im Zeichen der Musik. Am Mittwoch den 27. Juli kann man bei idyllischer Kulisse auch den Klängen von klassischer Musik lauschen. In diesem Jahr freuen sich die Veranstalter besonders, dass sie einen gebürtigen Erlanger für das Konzert verpflichten konnten: der weltweit gefeierte Solo-Oboist Albrecht Mayer ist in diesem Jahr der musikalische Leiter des Events. Deshalb wird er nicht nur Oboe und Klavier spielen, sondern auch die Nürnberger Symphoniker dirigieren. Das Thema des diesjährigen Sommernachts-Openairs ist „Wiener Klassik“ bei bester Sicht durch die größere Bühne, die Besuchertribüne und neuen LED-Videowänden. Natürlich bildet wieder das spektakuläre Feuerwerk den krönenden Abschluss. Karten gibt es ab 45 € auf der Homepage www.klassik-am-see.com online zu kaufen. Für Schüler, Studenten und Erlangen-Pass-Besitzer gibt es abermals 10 € Rabatt.

Altstadtfest Erlangen

Ohne Zweifel: Die Erlangener Altstadt ist wunderschön. Um die geschichtsträchtige Hugenottenstadt und ihren schönen, malerischen Altstädter Kirchenplatz gebührend zu feiern, wird jedes Jahr das Altstadtfest veranstaltet. Vom 29. bis zum 31. Juli wird hier bei Live-Musik, guter Stimmung und einem extra für den Anlass gebrautem Altstadt-Weizen von der Steinbach-Bräu gefeiert. Zu Beginn der Festtage wird alle drei Tage ein Open-Air Gottesdienst stattfinden und danach treten jeweils verschiedene Künstler auf der Bühne auf. Organisiert wird die Veranstaltung vom Restaurant Lennox und der Zen-Bar, weshalb man das genaue Programm auch unter www.zen-erlangen.de lesen kann.

Erlangen Triathlon

Wer sich gerne sportlich betätigt und nach einer kleinen Herausforderung sucht, ist beim Erlanger Triathlon genau richtig. Der Wettbewerb startet am Sonntag den 31. Juli um 9.00 Uhr ab dem Main-Donau-Kanal unter der Dechsendorfer Kanalbrücke. Die Teilnehmer können bei der Anmeldung wählen, ob sie sich selbst einen Kurz- oder Mitteltriathlon zutrauen. Von 14:30 bis 16:00 Uhr wird eine Band live am Start und Ziel des Rennens, dem TV 48-Sportgelände, spielen. Eine Anmeldung kostet 95 € pro Person und kann online unter der Adresse www.erlangertriathlon.de vorgenommen werden.

HERZOGENAURACH

Sommerkirchweih Herzogenaurach

Vom 8. bis zum 17. Juli feiert Herzogenaurach 10 Tage lang mit zahlreichen Gästen aus nah und fern in der ersten Juli-Hälfte die „Sommerkirchweih“, ein Volksfest mit Live-Musik, Schaustellern, fränkischem Bier und anderen regionalen sowie internationalen Spezialitäten. Zwischen dem schönen alten Baumbestand der Weihersbachanlage wird die Sommerkirchweih unter freiem Himmel bis spät in die Nacht gefeiert. Am Freitag, den 8. Juli zapft Erster Bürgermeister Dr. German Hacker das erste Fass Festbier an, anschließend rockt „Die Nachtschicht“ auf der Bühne. Für die Familien wird es interessant am Donnerstag, den 14. Juli, wenn zum Familiennachmittag mit verbilligten Fahrpreisen eingeladen wird.

Open Beatz Festival

Ausgelassen gefeiert und getanzt wird auch auf dem Open Beatz Festival. Vom 21. bis zum 24. Juli werden insgesamt über 100 DJs auf 6 verschiedenen Bühnen den Besuchern einheizen. Zu dem Line-Up zählen in diesem Jahr Blasterjaxx, Deorro, DVBBS, Frit Kalkbrenner, Nero und Nicky Romero. Einen Festivalpass für das gesamte Wochenende gibt es ab 99 €, wer auf dem Gelände noch campen will braucht zusätzlich den Camping-Pass für 38,50 €. Tagetickets für die einzelnen Festivaltage gibt es bereits ab 33 € unter www.openbeatz.de.

Mittelalterfest

Herzogenaurach lädt die ganze Familie zur Zeitreise ein! Das Ziel hierbei ist das Mittelalter und kann vom 30. bis zum 31. Juli in der wunderschönen Innenstadt besucht werden. Verschiedene Marktstände bieten traditionelle, handwerkliche Waren an. Dieses Jahr kommt sogar ein Fackelmacher, ein Sterndeuter und man kann beim Bronze stanzen zusehen. Auch für die Kids gibt es tolle Unterhaltung mit Ton bearbeiten oder Speckstein formen, Axtwerfen, einem Mini-Ritterturnier und Karussell. Den Gaumen verwöhnen neben Bratwürsten und anderen Spezialitäten mittelalterliche Backwaren; wie Schmachtfladen und Baumstriezeln, sowie g´rupfte Sau und selbstgebrautes Bier. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 11.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Sonntag haben obendrein noch alle Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet. Weiter Infos unter: www.herzogenaurach.de.

FORCHHEIM

Afrika Kulturtage

Wie vielfältig der afrikanische Kontinent ist, wollen die Afrika Kulturtage in Forchheim unter Beweis stellen. Zwischen dem 1. und dem 3. Juli gibt es im Pfalzmuseum alles zu bestaunen, was aus diesem Teil der Erde stammt. Neben der Sonderausstellung gibt es auch im Innenhof einen Basar mit Mitmach-Trommelevent und ein Abendkonzert unter freiem Himmel. Der Eintritt zu dem Basar kostet 2 €, den Rest kann man kostenlos bestaunen. Das gesamt Programm finden Sie unter www.forchheim.de.

Annafest Forchheim

Schon seit 1840 findet jedes Jahr im Forchheimer Kellerwald das beliebte Annafest statt. Vom 22. Juli bis zum 1. August darf elf Tage lang ausgiebig auf die gute, fränkische Art gefeiert werden. Die über 20 Bierkeller laden zum längeren Verweilen ein und mit 33 verschiedenen Biersorten ist bestimmt für jeden etwas dabei. Natürlich gibt es auch verschiedene Essensbuden und ab 17.00 Uhr spielt jeden Tag bis 23.00 Uhr eine neue Live-Band. Das besondere Highlight des Annafestes ist natürlich der Festzug am 23. Juli um 14.15 Uhr. Mehr Infos unter: www.forchheim-erleben.de.

NÜRNBERG

Stadtstrand auf der Insel Schütt

„Sommer in der City“ – unter diesem Motto wird die Insel Schütt in Nürnberg jedes Jahr zu einem 4000 Quadratmeter großem Strand umfunktioniert. Noch bis zum 24. Juli gibt es dort nicht nur 6000 Tonnen weißen Strand und 1500 Liegestühle, sondern auch ein Strand-Spa, spezielle Strand-Events und natürlich jede Menge zu essen und zu trinken. Der Eintritt zu der Oase im Herzen Nürnbergs ist natürlich kostenlos. Der Strand selbst kann unter der Woche ab 15.00 Uhr, samstags und sonntags ab 13.00 Uhr besucht werden. Die Tore der Oase schließen von So. bis Do. um 22.00 Uhr, am Freitag und am Samstag muss man erst ab 23.00 Uhr den bequemen Liegestuhl verlassen. Reservierungen kann man unter www.sommer-in-der-city.com vornehmen.

Super Sommer Sause

Wem der Stadtstrand noch nicht genug Mallorca-Feeling bietet, kann bei der Super Sommer Sause wie auf der beliebten Party-Insel Mallorca feiern. Für nur 27,55 € kann man zusammen mit Mickie Krause, den Vengaboys, den Atzen, Peter Wackel, Tim Toupet, Markus Becker, Ina Colada und vielen weiteren bis in die Morgenstunden feiern. Das kleine Mallorca lässt sich am 9.7. ab 15.00 Uhr auf der Eventfläche des Flughafen Nürnbergs finden. Präsentiert wird der Party-Spaß von dem Hitradion N1. Jeder Feierwütige kann sich noch schnell ein Ticket auf www.super-sommer-sause.de besorgen.

Weinfest

Vom 7. bis zum 17. Juli dreht sich am Nürnberger Jakobsplatz 11 Tage lang alles nur um den edlen Tropfen. Beim 4. Weinfest können alle Kenner und die, die es noch werden wollen, rund 40 verschiedene Frankenweine bei gemütlichem Ambiente genießen. Aber es gibt natürlich nicht nur was zu trinken: neben kulinarischen Köstlichkeiten gibt es auch ein buntes Live-Musik-Programm von fetziger Partymusik bis hin zu entspannten Gitarrenklängen. Der Eintritt zu dem Event zwischen St. Elisabeth und der Jakobskirche ist kostenlos. Weiter Infos unter: www.nuernberg-weinfest.de.

St. Katharinen Open-Air

Wer es im Juni nicht geschafft hat, hat im Juli gleich vier Mal noch die Chance eines der Konzerte des St. Katharinen Open-Airs zu besuchen. Vom 1. bis zum 25. Juli werden noch vier unterschiedliche Künstler auftreten und Musik von Elektro-Pop bis hin zum Tango zum Besten geben. Außerdem wird vom 20. bis zum 24. Juli die Tanz-Theater-Gruppe SETanztheater mit ihrem Stück „Suppe für die Sippe“ jeden Abend um jeweils 21.00 Uhr auftreten. Karten für die verschiedenen Veranstaltungen in der Kathrinenruine gibt es ab 16 € an den Vorverkaufsstellen und online unter www.kunstkulturquartier.de.

Folk im Park

Das Festival Folk im Park bietet verschiedenen internationalen Künstlern aus der ganzen Welt eine Bühne. Unter der Marienbergbrücke können die Besucher des Festivals Bands lauschen, die zwar fernab des Mainstreams sind, aber richtig gute Musik produzieren. In diesem Jahr besteht das Line-Up aus sechs Gruppen, die aus dem Vereinigten Königreich, den USA, Australien, den Niederlanden und Deutschland stammen. Karten für das Festival gibt es noch unter www.folkimpark.com ab 23,30 €. Ein besonderes Glück für alle Eltern: Kinder unter 14 Jahren dürfen kostenlos mit rein.

Bardentreffen

Weitere Musik fernab des Mainstreams gibt es bei dem Bardentreffen auf die Ohren: vom 29. bis zum 31. Juli ist die Nürnberger Innenstadt von der Musik der verschiedenen Künstler aus allen Ecken der Welt erfüllt. Unter dem Motto „Sound of Islands – Der Klang der Inseln“ werden an elf verschiedenen Plätzen insgesamt um die 90 Konzerte stattfinden – und das bei freiem Eintritt! Gemäß seines Insel-Themas werden auch sehr viele der Künstler aus Bereichen der Welt wie den Färöer Inseln, Gotland, Sardinien und Zypern stammen. Wer Interesse hat, kann sich unter www.bardentreffen.de noch ausführlicher informieren.

FÜRTH

Fürth Festival

Auch in Fürth zieht es die Leute im Sommer in die schöne Innenstadt. Vom 8. bis zum 10. Juli gibt es an jeder Ecke des Herzens von Fürth eine Bühne für verschiedene Musiker aus allen Generationen und Musikrichtungen. Aber es wird nicht nur gesungen: Die Comödie Fürth feiert am 8. Juli das Comedy-Festival und am 9. Juli findet ein Dance-Contest statt. Beim dem fränkischen Wettbewerbs im Bereich HipHop und Streetdance können nicht nur Gruppen antreten, sondern auch Einzeltänzer oder Duos ihr Können unter Beweis stellen. Weitere Programmpunkte sind zu finden unter www.fuerth-festival.com.

Parklesungen

Laue Sommernächte passen vor allem zu einem guten Buch. Das dachten sich die Veranstalter der Parklesungen. Deshalb treffen sich auch in diesem Jahr alle Literaturfans am Fontänenbrunnen im Stadtpark und lauschen den Autoren, wie sie aus ihren Büchern vorlesen. Bei der Veranstaltung vom 15. bis 21. Juli sind in diesem Jahr mit von der Partie Erfolgsautorin Nataša Dragnić, die gebürtige Forchheimerin Simone Veenstra, der bekannte Autor Jakob Wassermann, der „Tatort“-Schauspieler Hartmut Volle und die musikalisch-kabarettistische Gruppe „Die Drei von der Brandstelle“. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos zum Programm findet man auf www.fuerth.de.

Komödie im Stadtpark

Ab dem 28.Juli wird es traumhaft im Stadtpark Fürth, denn dann führt das Theater Kulturkammergut auf der Freilichtbühne William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ auf. Das letzte Juli-Wochenende über werden die Schauspieler das Publikum in eine Welt entführen, in welcher Feen sich in das Liebesleben der Menschen einmischen. Die Vorführungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr, Karten sind für 16 € (ermäßigt für 9 €) auf www.reservix.de erhältlich.

LANGENZENN

Klosterhoffestspiele

Die Schauspieler bei den Klosterhoffestspielen sind zwar alle Amateure, ihre Aufführungen zeugen aber immer von hohem Niveau. Schon seit über 30 Jahren spielt die Truppe Shakespeare, Gothe und Molière vor einem begeisterten Publikum unter freiem Himmel. In diesem Jahr haben Theaterfreunde aus der Region den ganzen Juli über die Chance Heinrich Kleists Drama „Der zerbrochene Krug“ oder Franz Wittenbrinks Komödie „Sekretärinnen“ zu sehen. Auch für die jüngsten Theaterfans gibt es ein Stück: „Der Räuber Hotzenplotz“ überfällt den Klosterhof. Tickets und alle Termine der Aufführungen findet man unter: www.klosterhofspiele.de.

Hans-Sachs-Spiele

Neben den Klosterhoffestspielen gibt es noch ein weiteres Theaterfestival in Langenzenn: Die Hans-Sachs-Spiele. Vom 1. bis zum 29. Juli führen die Schauspieler in Kulturhof Langenzenn die Komödie „Der Geisterbräu“ von Josef Maria Lutz auf. Während des Sommermonats wird es insgesamt 9 Aufführungen geben, die meistens am Freitag und Samstag immer ab 19.30 Uhr stattfinden. Karten für die Aufführung gibt es bereits ab 18 € für Erwachsene und 12 € für Kinder. Alle Interessierten können mehr unter: www.hans-sachs-spiele.com erfahren.

BAMBERG

Bamberg zaubert

Bamberg ist eine bezaubernde Stadt und das ganz besonders im Juli. Denn vom 15. bis zum 17. Juli tummeln sich Magier, Jongleure, Clowns, Straßenkünstler und Akrobaten in den Gassen der oberfränkischen Stadt. Über 120 Varieté-Künstler aus 14 verschiedenen Nationen werden auf den 25 verschiedenen Auftrittsflächen ihr Publikum in ihren Bann ziehen. Ein Besuch des Festivals lohnt sich definitiv, denn schließlich ist der Eintritt zu der magischen Veranstaltung auch noch kostenlos. Mehr Informationen unter : bamberg-zaubert.mybamberg.de.

Sommerserenaden am Schloss Seehof

Die ehemalige Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe, Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg, gehört zu den besonderen Baudenkmälern Frankens. Von 27. Juli bis 14. August 2016 findet im romantischen Innenhof das Kammermusikfestival „Sommerserenaden Schloss Seehof“ statt. Mit neun Konzerten in einer traumhaft schönen Atmosphäre bietet diese Reihe reizvolle Kontraste. Das Festival, gilt als Geheimtipp unter Klassikfans, denn hier werden Aug´ und Ohr beglückt. Renommierte Künstler und das Bamberger Streichquartett musizieren. Bei ungünstiger Witterung finden die Konzerte in der barocken Orangerie statt. Tickets erhält man bereits ab 22 € (ermäßigt für 19 €). Das genaue Programm gibt es unter www.festival-schloss-seehof.de.

COBURG

Samba Festival Coburg

Vom 8. bis 10. Juli ist Rio de Janeiro eine Stadt in Oberfranken. Denn in Coburg findet das #Sambafestival statt, mit allem was zu einer solchen Feier dazugehört: rhythmischer Musik, leicht bekleideten Tänzerinnen und Tänzern und farbenfrohen Kostümen. Bei dem bunt gemischten Programm kommt sicherlich keine Langeweile auf. Tickets für die brasilianische Veranstaltung gibt es ab 22 € auf der Webseite www.samba-festival.de.

Schlossplatzfest

Schon seit über 30 Jahren gibt es in Coburg das #Schlossplatzfest. Im Herzen der oberfränkischen Stadt wird vom 14. bis zum 18. Juli bei Mondschein gefeiert. Auf den vielen Bierbänken rund um den Platz kann man sich hinsetzen, sich von den kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen und die vielfältigen Bühnenshows genießen. Neben der Show-und der Musik-Bühne gibt es aber auch Animation am Platz, damit man nicht den ganzen Abend faul herumsitzt, sondern Spaß an der Bewegung bekommt. Der Eintritt ist kostenlos. Das ganze Programm gibt es unter www.schlossplatzfest-coburg.de.

BAYREUTH

St. Georgen swingt

Der Stadtteil #St. Georgen in Bayreuth verwandelt sich einmal im Jahr, heuer vom 8. bis 10. Juli, zu einer kleinen Swing-Hochburg, wenn an drei Tagen hintereinander Bands aus aller Welt live auf den insgesamt 8 verschiedenen Bühnen spielen. Insgesamt 26 Musikgruppen werden auftreten und ihre Zuhörer für die vielfältige Welt des Swings begeistern. Während am Sonntag der Eintritt frei ist, muss man sich für Samstag und Freitag eine der Karten ab 8 € im Vorverkauf holen. Die Tickets bestellen können sie unter www.stgeorgen-swingt.de.