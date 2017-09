Ein gesunder Geist benötigt einen gesunden Körper!!!

Vortragsreihe im PhysioZemtrum

Aktueller denn je sind Themen rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Um den interessierten Menschen viele dieser Möglichkeiten näher zu bringen lädt das PhysioZENtrum Peter Bierbaum, Konrad-Zuse-Str. 12, ab Herbst zu einer kostenfreien Vortragsreihe (Beginn um 19 Uhr) ein. Ganz gemäß dem hier praktizierten Slogan „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ gilt es hilfreiche Denkanstöße in außergewöhnlich entspannenden und wohltuenden Ambiente zu bekommen. Mehrere Referenten befassen sich mit wichtigen Themen des Alltags und geben nutzbringende Einblicke und zeigen neue Blickwinkel oder Perspektiven auf. Los geht es am Freitag den 22. September mit dem Thema. : „Meinen Körper besser verstehen – Botschaften zwischen Herz und Hirn“, eine Reise zwischen Gedanken und Gefühlen und den Auswirkungen auf die Organe. Eine Woche später, Freitag der 29. 9. dreht sich alles um Ernährung. Unter dem Titel „Bewusstsein in der Nahrung und im Alltag“ erfährt man, dass Gesundheit bei der Ernährung anfängt. Am Fr. den 13. Okt. geht es um den Einklang zwischen Natur, Mensch und Tier, der ziemlich auf der Strecke bleibt. „Gefühle und seelisches Gleichgewicht – Aromatherapie meets Gefühlbalance“ steht am 9. November an und man taucht in die Geheimnisse der Aromatherapie ein. Der 17. November geht dem Thema „Was trägt die Haut?“ genau auf den Grund. Mit „Budda im Yoga erleben“ am 1. 12. geht es weiter, dann folgt am 26.1. der Vortrag „Gesundheit benötigt positive Gedanken“, der klar aufzeigt, dass Veränderungen immer im Kopf beginnen. Am 2.2. hilft „Stimmige Entscheidungen treffen“ wieder Klarheit zu erlangen und schließlich endet die Reihe mit dem Vortrag von Peter Bierbaum persönlich der am 23.2. unter der großen Überschrift „Eine gesunder Geist benötigt einen gesunden Körper“ referiert. Sämtliche Referenten sind Experten auf ihrem Gebiet und praktizieren die Lebensweisen selbst. Eine hervorragende Gelegenheit dem Ziel gesund zu bleiben oder gesund zu werden ein großes Stück näher zu kommen. Wegen begrenzter Platzkapazität wird um vorherige Anmeldung gebeten, Tel. 12 55 44, oder E-Mail: info@physioZENtrum-bierbaum.de. Mehr Infos unter: www.physioZENtrum-bierbaum.de.