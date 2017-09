Ein Sonntag in der Stadt !!!

Der Erlanger Herbst

Mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 15. Oktober begrüßt Erlangen die neue Jahreszeit. Zwischen 13 und 18 Uhr lädt die gesamte Innenstadt rund um die Einkaufsstraße und Erlanger Plätze zu einem spannenden Nachmittag für die ganze Familie ein. Neben tollen Aktionen der Einzelhändler finden sich auch zahlreiche Gaumenfreunden. Auf und um den Bohlenplatz wird zu Musik im Schaufenster, Gewinnspielen, Kinderaktionen und Vorführungen wie Tanz und Zauberei eingeladen, sowie zum beliebten Trödelmarkt. Wie immer präsentiert sich auch die angrenzende Fahrstraße attraktiv zum Bummeln und Stöbern in den kleinen Läden. Am Marktplatz kann man sich auf der Tourismus Messe Anregungen für die regionale Urlaub- und Freizeitgestaltung holen. Unter dem Motto „Fernweh ganz nah“ stellen rund 40 Partner aus der Region aus.

Direkt gegenüber auf dem Schlossplatz lädt schon ab Donnerstag den 12. Oktober der französische Gourmetmarkt zum Probieren, Schlemmen und Einkaufen französischer Leckereien ein. Auch Liebhaber gesammelter Pferdestärken kommen auf ihre Kosten: Am Besiktas Platz gegenüber des Rathausplatzes lockt ein Autoausstellung mit unterschiedlichsten Marken und Modellen. Informationen zu allen Aktionen und Ausstellern finden Sie unter www.erlangen-marekting.de. Auf einen tollen Start in den Herbst!