Ein Traditions – Café kommt zurück

Das Café Weiß am Lorlebergplatz

Ein altes Traditionscafé lebt wieder auf. Von 1901 bis Ende der 70er Jahre war es einer der ersten Adressen in Erlangen. Anfang der 90er Jahre kam dann das bekannte Café Lorleberg in die Räumlichkeiten am Lorlebergplatz. Aber nun ist die Familie Weiß in neuer Frische wieder da und lässt alte Zeiten neu aufleben. Aufgepeppt und einer modernen Gastronomie angepasst, starten sie mit der Neueröffnung ab Montag den 2. Oktober wieder durch. Ein klassisches, urbanes Tagescafé soll es weiterhin bleiben, lockt täglich mit gesundem Frühstück und am Wochenende mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Natürlich gibt es immer leckeren Kuchen und diverse Kaffeevariationen aus der Siebträgermaschine vom hauseigenen Barista.

Laktose freie Milch, Soja- und Hafermilch sind dabei ebenso selbstverständlich wie nicht weniger als 14 Teesorten. Unter der Woche wird ein abwechslungsreicher Mittagstisch angeboten – der auch immer mindestens ein veganes Gericht beinhaltet. Ein perfektes Plätzchen um mal durchzuatmen, Zeitung zu lesen oder sich mit Freunden zu treffen; ein offener WLAN Zugang versteht sich von selbst. Neu ist, dass sich das Caféhaus am Abend zur modernen Weinstube wandelt. Die „Hausweine“ kommen vorrangig aus Deutschland, es werden aber auch immer wechselnd Entdeckungen aus der Welt serviert. Einfach mal auf eine kleine Weinreise gehen und wer dabei Appetit bekommt, dem wird mit einer kleinen Abendkarte geholfen.

Die Gastgeber legen größten Wert auf hiesige, regionale Produkte und freuen sich auf ihre Gäste, die es ebenfalls lieben zwischen Tradition und Moderne eine schöne Zeit zu verbringen. Geöffnet Mo.- Sa. 9 – 23 Uhr und sonntags 9 – 20 Uhr. Die angeschlossene Bäckerei ist ebenfalls wieder geöffnet. Hier gibt es ab 7 Uhr endlich wieder Leberkäse für das Zollhausviertel, für alle die sich die leckeren Backwaren mit nach Hause nehmen möchten gibt es ein reichhaltiges Angebot. Mehr Infos unter www.cafe-weiss-erlangen.de