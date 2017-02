Ein Welt-Fotograf kehrt heim

Jürgen Teller – Return to the galaxy – im Kunstpalais

Noch bis zum 27. April präsentiert das Kunstpalais Erlangen in seiner aktuellen Ausstellung die neuesten Werke von Jürgen Teller. Der gebürtige Erlanger reist für seine Werke um die ganze Welt, arbeitet mit hochkarätigen Stars, wie Kanye West und Kim Kardashian zusammen und überall kennt man seinen Namen. Der Fotograf ist seit den 1980er Jahren feste Größe in der Künstlerszene. Doch nicht nur die Welt der Stars und Sternchen hat es ihm angetan. Neben Shootings mit Topmodel Kate Moss oder seiner Tour mit der weltbekannten Band Nirvana im Jahr 1991, in der er Frontmann Kurt Corbain wohl kennenlernte, wie kaum ein anderer, stehen auch immer wieder Familie und Heimat im Fokus seiner Arbeit. Außergewöhnlich an seiner Arbeit, ist der Kontrast alltäglicher Intimitäten und die besondere Licht- und Farbästhetik, die Tellers Fotos auszeichnet. Diese Besonderheit war es auch, die ihm eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg eingebracht hat. Bei all seinem Erfolg hat er seine fränkische Heimat nie vergessen, im Gegenteil: seine neueste Ausstellung konzipierte er extra für Erlangen und das Kunstpalais! Wie immer verbindet er dabei erwartungsvolle Kunstästhetik, mit einfachen, lieblichen und bizarren Dingen aus der Heimat. Dabei verzichtet Teller auf professionelle Models, die einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen und greift lieber auf seine eigene Mutter Irene zurück, die in den vergangenen Jahren oft seine Bilder zierte. Wie Erlangen im Spiegel der Welt aussieht und was die Welt für Erlangen tut, diesen Themen widmet sich der Künstler, der seine Ausstellung selbst als „bizarr und romantisch“ beschreibt. Das Kunstpalais und die Ausstellung sind geöffnet von Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr und zusätzlich Mittwoch von 10-20 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 4, ermäßigt 2€. Alle Infos unter: www.kunstpalais.de