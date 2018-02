Einblicke zum Staunen

Tag der Archive

Ganz besonders seltene Einblicke bietet heuer das Stadtarchiv, Luitpoldstr. 47, in Erlangen an. Beim Tag der Archive am Wochenende des 3. und 4. März zwischen 10 – 17 Uhr gibt es allerhand Interessantes zu entdecken.

Zum einen begleitet unser Stadtarchivar, Dr. Andreas Jakob, die Besucher bei einem Blick hinter die Kulissen, der es in sich hat. Wohlorganisiert, versteht sich, denn das Stadtarchiv besitzt ca. 5000 laufende Fachbodenmeter Akten, 15.100 Urkunden, umfangreiche archivische Sammlungen mit u.a. etwa 125.000 Bildträgern (Plakate, Fotos, Postkarten, Graphiken v.a. von Erlanger Künstlern, ca. 3800 Pläne und Karten) und eine 25.000 Bände umfassende Archivbibliothek zur Geschichte Erlangens und der Umgebung. Aber das ist an diesen Tagen noch lange nicht alles. Des Weiteren packt das Stadtarchiv anlässlich der drei Jubiläen des Jahres 2018 seine Schätze aus und lädt die Besucher ein mehr über die 200 Jahre alte Bayerische Verfassung zu erfahren, sowie über die 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges und über 50 Jahre des besonderen Jahrgangs 1968.

Auch die Stadtführer stellen sich einmal vor und bieten besondere Führungen an. Und wer schon immer mal alte Handschriften entziffern wollte, der hat an diesen Tagen Gelegenheit dazu diesen Brief mit sieben Siegeln zu enträtseln, denn die Experten geben Hilfestellung beim Lesen alter Handschriften. Abgerundet werden die beiden Tage mit einem großen Bücherverkauf, bei dem die Freunde des Antiquariats vollends auf ihre Kosten kommen. Erlebenswert!