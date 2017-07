Eine Sommernacht im Königsbad!

Am 15. Juli lädt das Königsbad zum OpenAir Konzert der bekannten Swingaraiders Bigband ein, die ab 21 Uhr Swing vom Feinsten präsentieren wird. Darüber hinaus bietet sich in diesem Jahr die Gelegenheit, den Oberbürgermeister der Stadt Forchheim, Herrn Dr. Uwe Kirschstein, persönlich bei einem Glas Prosecco kennen zu lernen. Anders als in den vergangenen Jahren wird diesmal die Bühne auf der großen Liegewiese vor den Schwimmbecken und der beleuchteten Glasfront des Königsbads aufgebaut. In Szene gesetzt wird alles mit einer stimmungsvollen Lichterkulisse bis hin zu den beleuchteten Bäumen der Außenanlage. Ein Catering-Konzept mit frischen sommerlichen Speisen, dazu passenden Cocktails und Getränken garantiert das leibliche Wohl der Gäste. Macht es euch auf eurer Decke, im Liege- oder Klappstuhl gemütlich und genießt einen herrlich entspannten Sommerabend im Königsbad! Karten gibt es im VVK an der Hauptkasse im Königsbad, in der Hauptstelle der Volksbank Forchheim eG in der Hauptstr. 39 oder an der Abendkasse. 12 Euro kostet der Spaß und ein Gläschen Prosecco ist im Preis mit ´drin. Einlass ist um 20 Uhr, bei Regen muss das Konzert leider entfallen. Alle Infos gibt’s im Netz unter www.koenigsbad-forchheim.de.