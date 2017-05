Einkaufen unterm Sternenhimmel

Die Erlanger Sternen Nacht

Die lange Einkaufsnacht ist bereits fest etabliert im Erlanger Veranstaltungskalender und eines der Highlights im Jahr. Bereits zum 9. Mal lädt das City-Management Erlangen am Freitag den 26. Mai zum Einkaufen bis 23 Uhr. Besucher und Shoppingfreudige dürfen sich auf geöffnete Ladentüren, tolle Aktionen der Einzelhändler und ein exzellentes Kulturprogramm freuen.

Drumherum macht das Showprogramm auf der großen Bühne in der Altstadt den Abend zu etwas ganz Besonderem. So wartet die Kulturbühne der Erlanger Stadtwerke und dem fifty-fifty am Martin-Luther-Platz ab 17:30 Uhr mit einem hochklassigen Programm auf: Poetry Slam mit Lucas Fassnacht, Alex Burkhard & der Münchner Poetin Fee, pulsierender Pop-Funk-HipHop-Soul mit der Band Lauschrausch und die erfolgreiche Folkrock-Band Mainfelt.

Im gemütlichen City-Biergarten am Martin-Luther-Platz kann nach der Shoppingtour dann gemütlich eingekehrt werden, denn hier gibt es den legendären Biergenuss mit Kulmbacher, Sternla und Mönchshof. Besucher und Gäste erleben die vielen Facetten des Erlanger Handels und Stadtlebens und nicht nur entlang der Fußgängerzone gibt es einiges zu entdecken. Gerade auch in den kleinen Gassen und unzähligen Nebenstraßen in der Altstadt, aber auch rund um den Bohlenplatz, finden sich richtige Shoppinggeheimtipps.

Im Gegensatz zu einem verkaufsoffenen Sonntag ist gerade bei der Sternen Nacht noch eine ganz andere besondere Atmosphäre in der Stadt zu spüren! Die vielen Verweilmöglichkeiten, die verschiedensten Leckereien aus der ganzen Welt und das Kulturprogramm auf der Showbühne machen diesen Abend perfekt. Auf dem „längsten Tisch Erlangens“ entlang der Hauptstraße erwarten die Besucher kulinarische Schmankerl von über 20 Gastronomen.

Mit dabei sind auch wieder die total hippen und stylischen Foodtrucks und die liebevoll umgestalten Fahrzeuge bieten ausgefallene Burger, Burritos, aber auch Crêpes und Donuts an. Hier ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Ein echter Knüller ist auch der Sternla Ausschankwagen im Kinostyle, der zusammen mit der Sternla Rockabilly Band seine Premiere in Erlangen feiern wird.

Eine ganz andere Kulisse bietet die Mercedes-Benz-Sternenwelt am Besiktas Platz. Hier strahlen die Traumwagen mit dem Stern um die Wette. Ob in der Altstadt mit ihren zahlreichen oft noch inhabergeführten Geschäften in malerischen Gässchen und kleinen Seitenstraßen oder entlang der Nürnberger Straße mit den großen Marken, in Erlangen findet sich eine vielfältige Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und hier lassen Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt das Einkaufen zu einem besonderen Erlebnis werden.

Die Hauptstraße wird bereits ab den frühen Morgenstunden für den Verkehr und Parkplätze gesperrt. Die Buslinien werden entsprechend über die Fuchsenwiese umgeleitet mit Ersatzhaltestelle am E-Werk. Mehr Infos unter www.erlangen-marketing.de.