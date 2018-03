Der Osterhase kommt

Das Frühlingsfest am Schlossplatz

Von Samstag den 31. März bis Sonntag den 8. April heißt das Frühlingsfest alle Erlanger herzlich willkommen wenn wieder der Budenzauber Jung und Alt auf den Schlossplatz einlädt. Dabei kommt jeder auf seine Kosten. Täglich von 10 – 21 Uhr und sonntags von 11 – 21 Uhr herrscht das fröhliche Frühlingserwachen mitten in der Stadt.

Für die Kleinen wird es gleich an zwei Tagen große Augen geben, wenn am Ostersonntag den 1. April und Ostermontag den 2. April der Osterhase höchstpersönlich Süßes verteilen wird. Besonderer Kinderspaß ist auch am Donnerstag den 5. April von 14 – 18 Uhr angesagt, wenn am Spaßtag beispielsweise das Kasperltheater und Kinderschminken die kleinen Herzen höherschlagen lässt. Natürlich ist das Karussell und die Märchenschiffschaukel immer aktuell und für die Größeren gibt es Tonrohr schießen, Pfeile werfen und Auto Skooter fahren.

Beste Unterhaltung für die Erwachsenen darf auch nicht fehlen, so startet der Samstag mit einem Freibier-Anstich bei musikalischer Untermalung von den Wirtshaus Musikanten. Zahlreiche Schmankerln für den Gaumen wie z.B. Steak im Weckla, Fränkische Bratwürste und ganz neu den Franken Hot Dog, sowie Flammkuchen und leckerer Süßkram wartet darauf verkostet zu werden. Somit steht dem gemütlichen Zusammensitzen bei einem guten Bier nichts mehr im Wege und die schöne Biergartenzeit wird damit trefflich eingeläutet. Übrigens, im März-hugo! findet ihr auf der Anzeige, Seite 19, noch einen 50 Cent Gutschein zum einlösen.