Die Biergartensaison startet!!!

Entla´s Keller startet in die Saison

Mit dem April und dem beginnenden Frühling startet auch am Entla´s Keller endlich wieder die erste Kellerführung, los geht es bereits am Osterwochenende, Sonntag den 01.04. um 11 Uhr. Weiter geht es dann mit der Führung jeden Sonntag während der Saison, Ausnahme nur während der Bergkirchweih.

Damit die Biergartenzeit gebührend eingeläutet wird gibt´s am Wochenende des 28. und 29. April das Kellerfest. Natürlich mit Musik, die am Samstag von 14-21 Uhr zuerst mit Wolfgang Bodenschatz und dann mit VA Blech das gemütliche Sitzen untermalt. Am Sonntag spielt von 12-20 Uhr als erste Band die Bras am Brand und danach geht’s zünftig mit den Veldensteiner Musikanten weiter.

Wie schon die letzten beiden Jahre, hat der gelernte Braumeister Vincenz, Sohn des Kellerwirts Fritz Engelhardt, ein Spezialbier brauen lassen. Den ersten Sud wird es natürlich während des Kellerfestes geben. Bierfans sollten also dieses Datum nicht verpassen und gleich dabei sein wenn der Entla´s Keller wieder zum alljährlichen Geselligsein ruft!

Mehr Infos auch unter www.entlaskeller.de