Endlich Frühling !!

Verkaufsoffener Sonntag „Erlanger Frühling“

Bereits zum 22. Mal begrüßt die Hugenottenstadt in diesem Jahr am 18. März die sonnige Jahreszeit mit einem verkaufsoffenen Sonntag der besonderen Art – dem „Erlanger Frühling“! Von 13 – 18 Uhr ist ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der ganzen Innenstadt geboten. Die Tourismusmesse am Marktplatz, der Platz der Vereine sowie die Autoschau am Besiktasplatz locken wieder zehntausende Besucher nach Erlangen. Entlang der Erlanger Einkaufsmeile sowie auf den zahlreichen Plätzen und in den charmanten Seitengassen der Altstadt gibt es einiges zu entdecken:

Vielfältige Gaumenfreuden, ein musikalisches Rahmenprogramm, Schnäppchen und Sonderaktionen der Einzelhändler. „Das blaue Band durch die Altstadt“ führt den Besucher durch eben diese und wer sich in den teilnehmenden Läden einen Stempel auf die dort ausliegende Teilnahmekarte geben lässt, dem winkt eine der Überraschungstüten als Belohnung! Ganz neu und erstmalig findet der „Food-Truck Frühling“ am Bohlenplatz statt. Liebevoll umgestaltete Fahrzeuge bringen Burger, Hotdogs und vegetarischen Snacks auf die Hand. Leckere, Drinks und kühle Getränke machen den Besuch dort perfekt. Eine Kinderhüpfburg und schöne Plätze zum Verweilen bieten die Möglichkeit das „grüne Wohnzimmer“ in vollen Zügen genießen. Auch die dortigen Einzelhändler bieten von offenen Werkstätten über besondere Rabatte und Leckereien alles, was das Herz begehrt.

Auch der Fahrstraße sollte man unbedingt einen Besuch abstatten, denn hier gibt es nicht nur einzigartige kleine Läden, sondern auch ein kleines Straßenfest mit bezaubernden Ideen für Groß und Klein. Ein Highlight wird die Tourismusmesse auf dem Marktplatz sein. Unter dem Motto „Fernweh ganz nah“ präsentieren sich rund 40 Partner aus der Region wie Städte, Gemeinden, Landkreise, Fremdenverkehrsverbände und Dienstleister aus dem Freizeitbereich und geben Tipps zur regionalen Urlaubs- und Freizeitgestaltung. Auf dem gegenüberliegenden Schlossplatz heißt es bereits ab Donnerstag „Bienvenue“ zum Französischen Gourmetmarkt, denn dann ist wieder Frankreich zu Gast und hat allerlei Leckereien im Gepäck. Buntes Treiben herrscht auf dem „Platz der Vereine“ am Neustädter Kirchenplatz:

Um 14 Uhr zieht der Zauberer die Kinder in seinen Bann bevor er sie anschließend in den Aktiv-Bereich auf dem Platz geleitet. Eine Hüpfburg, Schmink- und Tattoo-Aktionen, ein Malwettbewerb, eine Bastelstube und Spielen mit Luftballons steht hier auf dem Programm. Die Bühne wird dann von Tanz-, Musik- und Theatergruppen im 20-Minuten-Rhythmus mit einem vielfältigen Programm bespielt. Dabei steht insbesondere der Nachwuchs im Fokus, der in vielen Kulturvereinen stark gefördert wird. Rund um die Kirche bilden rund 22 deutsche und internationale Vereine mit Info-Ständen die „Straße des Ehrenamtes“ und bieten neben Informationen zu ihrem Verein auch Köstlichkeiten für den Gaumen an. Beim Foto-Shooting des „VereinsMeier“, dem Infoblatt zur Erlanger Amateurkultur, können sich die Besucher eine Programmzeitung mit ihrem eigenen Foto drucken lassen. Außerdem darf wieder in der ganzen Stadt von kulinarischen Köstlichkeiten genascht werden. Neben traditionellen Brezen, Bratwürsten, Crêpes und Flammkuchen gibt es in diesem Jahr auch wieder außergewöhnliche Spezialitäten zum Probieren.

Der perfekte Auftakt in die frühlingshafte Zeit des Jahres und ein Erlebnis für die ganze Familie