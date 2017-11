„Erlangen on Ice“ ist wieder da!

In die Schlittschuhe, fertig, los!

Eisprinzessinnen und -prinzen können sich freuen: Erlangen on Ice ist zurück!

Bereits zum 6. Mal findet in diesem Jahr das besondere Projekt „Erlangen on Ice“ mitten auf dem Marktplatz statt. Das City-Management und das städtische Sportamt machen es auch 2017 möglich, zauberhafte Momente auf dem Eis zu verbringen. Vom 24. November bis zum 7. Januar 2018 wird die Eisfläche für die Besucher zugänglich sein. In romantisch-weihnachtlicher Atmosphäre kommen sowohl Eislaufprofis, als auch Neulinge des Wintersports voll auf ihre Kosten und können so direkt neben der Erlanger Waldweihnacht auch auf dem Eis ihr persönliches „Winter-Wonderland“ in Erlangen genießen!