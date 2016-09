Es gibt immer was zu feiern!

Fürth feiert seine Michaelis-Kirchweih

Die Fürtherinnen und Fürther lieben sie und mehr als eine Million Besucher jährlich sind der untrügliche Beweis, wie beliebt die Michaelis-Kirchweih auch weit über die Stadtgrenzen hinaus ist. Denn die „Fädder Kärwa“ ist nicht einfach nur Südbayerns größte Straßenkirchweih. Nein, sie ist ein Fest mit Geschichte und voller Geschichten, eine Begegnungsstätte und Vergnügungsmeile für alle! Am Samstag, den 1. Oktober, bestimmt sie dann zwölf Tage lang, bis einschließlich Mittwoch, den 12. Oktober, die Stadt. Die Frage „Gehen wir auf die Fädder Kärwa?“ stellt sich nicht. Eher: „Wohin zuerst?“. Denn das Angebot ist so groß wie verlockend. „Baggers oder Fischsemmel?“, „Bier oder Federweißer?“, „Überschlag oder gemütliches Schaukeln?“ Zum Glück dauert die Michaelis-Kirchweih ganze zwölf Tage. Genug Zeit also, die Spielwarenstände, Los-, Wurf- und Schießbuden sowie die rund 100 Händlermarktstände bei einem entspannten und ausgedehnten Bummel zu besuchen. Vor allem rund um die Moststraße gibt es bei den Fieranten so gut wie alles zu kaufen: von Blumenzwiebeln über Hosenträger bis hin zu Staubsaugerdüsen oder Kristallwaren. An allen Ecken und Enden warten außerdem Leckereien und Köstlichkeiten – Baggers oder „Kärwa-Käichli“, „Gwedelte“ oder Backfisch, Schaschlik oder Bratwürste – und dazwischen locken Fahrgeschäfte und Karussells. Es ist diese einzigartige Wechselwirkung von Marktgeschehen und Kärwarummel, die ein weiterer Baustein für den ganz speziellen Charakter der Michaelis-Kirchweih ist. Ein alter Brauch ist der Erntedankfestzug, der am Bauernsonntag, dem 9. Oktober, mit Pauken und Trompeten durch die Innenstadt zieht. Über 3000 Mitwirkende, rund 90 liebevoll geschmückte Festwagen, Kapellen und Spielmannszüge präsentieren ein farbenfrohes Spektakel, das jedes Jahr über 100 000 Zuschauer an den Straßenrand lockt. Übrigens: Sowohl am Bauernsonntag als auch am Sonntag davor, dem 2. Oktober, haben die Fürther Geschäfte in der Innenstadt inklusive der Neuen Mitte geöffnet und können zum ausgiebigen Einkaufsbummel in unmittelbarer Nähe zur Kärwa angesteuert werden. Geöffnet ist von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 23 Uhr und an den Sonn- und Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. Unter www.fuerth.de findet ihr alles Wissenswerte, Anfahrtspläne und Infos.

Die wichtigsten Kärwa-Termine hier auf einen Blick:

Eröffnung am Samstag, 1. Oktober, 10.15 Uhr, auf dem Vorplatz des Fürther Stadttheaters

Eröffnungsfeuerwerk der Schausteller und Marktkaufleute am Samstag, 1. Oktober, 22 Uhr, auf der Fürther Freiheit

Verkaufsoffene Sonntage am 2. und 9. Oktober, 13 bis 18 Uhr, in der Fürther Innenstadt

„Feierabend-Gwerch“ am Donnerstag, 6. Oktober, 18 Uhr, auf dem gesamten Kirchweihgelände und an den Ausschankbetrieben

Kärwalauf des LAC Quelle Fürth am Sonntag, 9. Oktober, 10 Uhr

Erntedankfestzug am Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr, Zugstrecke: Schwabacher Straße – Maxstraße – Friedrichstraße – Rudolf-Breitscheid-Straße – Schwabacher Straße – Brandenburger Straße – Königstraße. Von 12 bis 13.15 Uhr findet eine Live-Übertragung im Bayerischen Fernsehen statt.

Familientag ist am Dienstag, 11. Oktober, 10 bis 19 Uhr

Prachtfeuerwerk zum Kirchweihausklang am Mittwoch, 12. Oktober, 22 Uhr, Wiesen am Ulmenweg