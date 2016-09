Es gibt immer was zu feiern!

Kitzmann´s Brauereihoffest

Alle Jahre gerne wieder lädt das traditionelle Brauereihoffest von Kitzmann-Bräu zum Stelldichein. Das Fest beginnt am Samstag den 9. Juli um 16 Uhr und ab 17.30 Uhr wird es dann rockig und trotzdem nicht zu laut wenn die beliebten „Moskitos“ die Bühne erobern. Bereits seit Jahren begeistern sie mit aktueller Party- und altbekannter Stimmungsmusik das Publikum. Vom Schlager bis Rock und Pop ist für jeden etwas dabei. Der Sonntag steht von jeher für einen gemütlichen Frühschoppen und einen aufregenden Nachmittag mit der Kitzmann-Bierkönigin-Wahl. Um 11 Uhr startet der Tag musikalisch mit den „Büchenbacher Musikanten“, die immer ein für alle Altersstufen vielseitiges und mitreißendes Repertoire im Gepäck haben. Der absolute Höhepunkt ist an diesem Tag um 14.00 Uhr die Wahl der 16. Kitzmann-Bierkönigin. Dabei präsentieren sich alljährlich drei Kandidatinnen dem Publikum. Unter fachkundiger Moderation von Klaus Karl-Kraus müssen die Ladies verschiedene Aufgaben bewältigen, u. a. das Anzapfen eines Fasses. Im Anschluss daran wählen die Gäste die zukünftige „Monarchin“ der Kitzmann-Bräu aus. Natürlich ist für das leibliche Wohl an beiden Tagen bestens gesorgt. Neben den hervorragenden Bieren der Kitzmann-Bräu verwöhnt die BräuSchänke mit fränkischen Schmankerln, vom Grill und aus der Küche. Mehr Infos unter: www.kitzmann.de