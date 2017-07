Familienfreundliche Biergärten in Erlangen

Wo Kinder herzlich willkommen sind

Sommer heißt nicht nur braune Haut, blühende Bäume, gute Laune, Sonnenschein und hohe Temperaturen. Sommer ist auch mit Freunden und Familie endlich wieder ausgiebig Zeit draußen zu verbringen: Limonade trinken, schattige Plätzchen unter Bäumen finden, kühles Bier genießen. Denn nirgends schmeckt die deutsche Kultur besser als unter freiem Himmel mit frischer Luft bei netter Gesellschaft. Der Biergarten ist eine typisch deutsche Kultur auf die man ruhig stolz sein darf. Wenn dann auch noch die Kleinen beschäftigt sind und den Gaststättenbesuch dadurch genauso genießen können wie die Großen, ist der Sommer da und der Tag perfekt. Damit die Suche nach geeigneten Zielen keine wertvolle Zeit in Anspruch nimmt, haben wir familien- und kinderfreundliche Biergärten besucht und einen Überblick geschaffen.

Der Biergarten am Röthelheim lädt von 11 bis 23 Uhr mit schattigen Plätzen in urbaner Umgebung zum verweilen ein. Die ruhige Nachbarschaft mit wenig befahrenen Straßen die zudem durch Zäune abgetrennt sind, erstickt jede Sorge um ausbüchsende Kinder. Der Sandkasten lädt zum buddeln und Sandkuchen backen ein und verspricht einen gemütlichen Biergartenbesuch für die ganze Familie. (Am Röthelheim 40, 91052 Erlangen)

Das Forsthaus Dechsendorf liegt romantisch am Dechsendorfer Weiher und bietet daher eine Terrasse mit Seeblick. Die 200 Sitzplätze sind entspannt auf vier Bereiche aufgeteilt und der direkt angeschlossene Spielplatz mit Sandkasten, Rutsche und Trampolin bietet Kindern verschiedener Altersklassen viel Raum zum Spielen und Toben während die Eltern gemütlich bei Speis und Trank zusammen sitzen können. Geöffnet ist das Forsthaus Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr. (Naturbadstraße 99, 91056 Dechsendorf)

In der Stadt ist das Unicum ein toller Ort für eine gemütliche Zeit für die ganze Familie. Zusammen bei typischer Biergartenkost und Kindergerichten wie Chicken-Nuggets lässt es sich gut aushalten. Nach dem Essen können die Kinder springen: Sandkasten, Baumhaus und Schaukeln sind ideal für einen Nachmittag in abenteuerlichen Fantasiewelten. (Carl-Thiersch-Straße 9, 91052 Erlangen, tägl. ab 11 Uhr)

In Marloffstein liegt der Adlitzer Biergarten. Zur Ludwigshöhe ist ein Familienbetrieb in 5. Generation und bietet einen ruhigen Kinderspielplatz mit Sandkasten abgelegen der Straße, wo Kids sorgenlos spielen können. Außerdem gibt es einen Bereich mit Bobbycars und Rollern sowie selbstverständlich Kindergerichte und Kinderstühle. Für die Erwachsenen ist die abwechslungsreiche Küche von Wild bis Fisch ein Erlebnis wert. Auf zwei Ebenen sitzt man unter alten Walnussbäumen und ist im Zweifel durch Panoramascheiben und Schirme vor Wind und Wetter geschützt. (Adlitz 12, 91080 Marloffstein)

Fünf Minuten von Erlangen und im Tor zur fränkischen Schweiz liegt auch der Biergarten Atzelsberger. Mit 350 Plätzen unter Nussbäumen und Panorama der fränkischen Schweiz lässt es sich gemütliche Nachmittage verbringen. In dieser außerordentlich grünen Atmosphäre können sich auch Kinder wohlfühlen. Wenn der Spielplatz mit Rutsche, Schaukel, Reifen und Wippe ausgiebig erkundet wurde, bietet der nahegelegene Mischwald mit romantischen Quellen eine tolle Atmosphäre und Inspiration für aufregende Abenteuer in großen Kinderköpfen. (Atzelsberg 4, 91080 Marloffstein, Dienstag bis Sonntag ab 11 Uhr)

Die beiden italienischen Restaurants mit ihren Terrassen am Turnerbund Tre Caravelle und das Tio Rustica bieten zwar keine klassische Biergartenkost bilden aber eine angenehme kulinarische Abwechslung der sehr schönen italienischen Lebensart mit leckeren Gaumenfreunden. Obwohl direkt an der Straße gelegen ist der Sandspielplatz am Tio Rustica, wegen der Begrenzung mit Hecken und Lattenzaun, ein sicherer Spielort mit Schatten für Kinder. Beim Tre Caravelle bietet ein Kletter- und Schaukelgerüst mit Rutsche und Piratenflair die gewünschte Unterhaltung für die kleineren, während größere Tennis spielen können oder gemütlich auf der Terrasse zusammen sitzen.

(Tio Rustica: Ludwig-Erhard-Straße 13, 91052 Erlangen ; Tre Caravelle Ebrardstraße 30, 91054 Erlangen)

Wir wünschen einen tollen Besuch im Biergarten !!!