Ferientipps für die ganze Familie

Hier kommt keine Langeweile auf !!!

Hurra, endlich Ferien! Und zwar die „Großen“ Ferien: 6 wundervolle Wochen voller Spaß, Entspannung und Action und natürlich Urlaub. Doch bis es in ferne Länder geht, ist noch etwas Zeit für schöne Dinge, die es vor unserer Haustüre zu erleben gibt. Einige Tipps haben wir hugo!s mal für euch zusammengestellt, damit auf gar keinen Fall so etwas wie Langeweile aufkommt.

Euer Simson-Sommerferienprogramm 2017!

Auch dieses Jahr haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendkulturbüros für euch ein tolles Ferienprogramm entwickelt. Mit der Hilfe und dem großen Engagement von Erlanger Vereinen, Initiativen, Firmen und auch Privatpersonen ist ein super-tolles und abwechslungsreiches Programm entstanden. Und das hält wirklich genug Spaß und Action für euch bereit! Ob Plantschen oder Wasserskifahren, spannende Detektivarbeit mit dem CVJM oder in einem der vielen Tanzkurse das Tanzbein schwingen: Von A wie Abenteuer-, Kletter- und Erlebniscamp bis Z wie Zauber-Detektiv-Theater könnt ihr hier aus den Vollen schöpfen!

Möglichkeiten bei einem Abenteuer-, Kletter- und Erlebniscamp dabei zu sein, bietet sich für Kids (7 – 13 Jahre) zum Beispiel von 31.7. – 2.8., von 7.8. – 9.8. oder von 4. – 6.9. bzw. 7. – 9.9.. Bei diesen Kletter-Erlebniscamps geht im Hirschbachtal bei Spaß und Aktionen die Post ab. Ihr werdet die elementare Klettertechnik an der weißen Wand erlernen und von dort in die Wand steigen. In Kinderklettersteiganlagen erlernt ihr die Tritttechnik. Natürlich werdet ihr auch mal in den Höhenglücksteig zum Klettern gehen. Abseilübungen sind sicherlich eine richtige Mutprobe und runden das Ganze ab. Wenn das Wetter mitspielt, könnt ihr auch Kanu oder Kajak fahren. Das Abendprogramm sieht Kastenstapeln und eine Nachtwanderung mit Lagerfeuer und Abenteuergeschichten vor, also alles was dazu gehört!

Und für die Kleinen ab 3 ½ Jahren ist natürlich auch viel Passendes geboten, zum Beispiel am 25.8. ab 16 Uhr bei „Zauberer ZaPPaloTT und der Detektiv“ im Amphitheater bei der Villa. Die Besucher erleben mit, dass ZaPPaloTT, als er vollbepackt aus dem Urlaub zurückkommt, erschrocken feststellen muss, dass sein Haus aus dem Wunderweg verschwunden und wie vom Erdboden verschluckt ist. Da hilft nur eins: Ein Detektiv muss her, der dem Geheimnis auf die Spur kommt! Ein frecher Kinder-Mitrate-Krimi für die ganze Familie, Karten gibt’s im Vorverkauf im Frankenhof für 4€ für Kinder und für 5€ für Erwachsene.

Das sind nur zwei Beispiele aus dem reichhaltigen Programm. Mehr Infos unter www.simsons-kinderseiten.de/ferienprogramm/hallo-sommerferien

Speziell für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren wurde gemeinsam mit dem Kulturzentrum E-Werk und (ganz neu) mit dem neuen Jugendtreff eine große Angebotspalette an tollen und abwechslungsreichen Aktionen während der Sommerferien zusammengestellt. Und damit ihr diese Angebote mit allen zusätzlichen Informationen direkt findet, wurde extra eine Facebookseite eingerichtet: facebook.com/jugendferien.erlangen. Also, stöbert durch das Programm und überzeugt euch ganz einfach selbst! Hier ein kleiner Tipp: Ganz legal könnt ihr zum Beispiel am 16.8. von 17-20 Uhr an einer Graffiti-Wand-Gestaltung mitwirken. Ihr seid herzlich zu diesem Kunstprojekt eingeladen, um gemeinsam mit zwei Künstlern der JuKS die 15 Meter lange weiße Wand im Jugendtreff mit euren kreativen Ideen zu gestalten. In den neuen Jugendtreff Fuchsenwiese (direkt neben dem E-Werk) könnt ihr auch frei und ohne Anmeldung kommen. Ganz nach Lust und Laune!

Biberstarkes Ferienprogramm für Kids bei OBI

Jeden Samstag vom 5.8. – 2.9.17 ist beim OBI in der Kurt-Schumacher-Straße von 10 bis 14 Uhr etwas für Kids geboten. Am 05.08. könnt ihr Tontöpfe bemalen und so bunte Kunstwerke schaffen, am 12.08. dürft ihr lustige Biberpostkarten ausmalen und am 19.08. von 11 – 12 Uhr erwartet euch mit dem Stück „Peter Pan“ von der Schwabacher Marionettenbühne ein Highlight! Für Kinder ab 4 Jahren ist dieses Stück geeignet. Am 26.08.könnt ihr ein Meisenknödel-Mobile basteln und am 02.09.erwartet euch eine tolle Fotoaktion und der OBI-Biber gibt ein Eis aus! Bitte meldet euch bis spätestens Donnerstag vor der jeweiligen Aktion an unter 09131/50672-0.

Feurige Ferien in Schloss Thurn

Die Stuntgruppe „Haraldos“, die bereits in preisgekrönten Produktionen mitwirkte, begeistert seit nunmehr 12 Jahren täglich alle großen und kleinen Besucher des Erlebnisparks Schloss Thurn als stolze Ritter und schießwütige Cowboys. Mit dem Sonderevent „Faszination Feuer“ stellen sie ihr ganzes Können bei dem einzigartig inszenierten Ritterturnier bei Nacht zur Schau. Atemberaubende Feuerkünstler am Boden und zu Pferde spinnen die Geschichte um König Tizian und seinen endlosen Kampf um Gut oder Böse weiter. Jeden Samstag im August (05.08 / 12.08 / 19.08 / 26.08.) könnt ihr dabei sein und spektakuläre Feuerstunts und beeindruckende Pferdevorstellungen miterleben. Mit der Eintrittskarte zu dieser Sonderveranstaltung könnt ihr ab 15 Uhr alle Attraktionen des Erlebnisparks nutzen. Ab 18:30 Uhr beginnt das bunte Treiben vor der Arena direkt beim Magischen Tal mit kleinen Vorführungen. Übrigens, das Magische Tal und der VR-Ride Achterbahn ist bis 20 Uhr in Betrieb. Für´s leibliches Wohl wird in uriger Weise bestens gesorgt. Einlass in die Arena ist um 19:30 Uhr, Showbeginn dann um 20 Uhr. Etwa 2 bis 2,5 Stunden dauert das Spektakel, Erwachsene zahlen 21€, Kinder (von 3 – 11 Jahren) und Gewandete sind für 19 € dabei.

Ins neue Schuljahr wird dann am Dienstag, 12.09., mit dem Schultütentag gestartet und alle ABC-Schützen haben freien Eintritt! Und die Party geht weiter: am Sonntag, den 17.09., feiert Dinolino seinen Geburtstag und das bedeutet ein Fest voller toller Überraschungen! Alle Infos und Möglichkeit, Tickets bequem online zu bestellen gibt´s unter www.schloss-thurn.de.

Ferien-SAMS-Tage in der Kaiserpfalz in Forchheim

Auch ein Ausflug in die benachbarte fränkische Kaiserstadt lohnt sich, denn hier ist „Alle Tage SAMS-Tag“ und am 16. und am 24.8. herrscht einen Nachmittag lang das SAMS: An vielen Stationen der Ausstellung könnt ihr selber mitmachen, erzählen, reimen, in Kostüme schlüpfen und Euch wie das Sams fühlen. In einer Kreativwerkstatt könnt Ihr lustige Bilder malen, die dann in der Ausstellung bei einem Malwettbewerb gezeigt werden. Vielleicht seid Ihr am Ende der Ausstellung unter den Preisträgern? Eine Voranmeldung ist beim Pfalzmuseum erforderlich, 5€ p. P. kostet der Spaß. „Am Sonntag ist SAMS-Tag“ so lautet das Motto der Familienführung für Eltern, Großeltern und Kinder: Ihr kommt mit den lustigen und fantastischen, aber auch lehrreichen Werken Paul Maars spielerisch in Kontakt und habt richtig Spaß, wenn ihr in verschiedene Rollen schlüpft, einen SAMS-Anzug anprobiert, den lustigen Reimen Paul Maars lauscht und selber dichtet. Am Schluss dürft ihr selbst ein farbenfrohes Bild malen, das in der Ausstellung gezeigt wird, und wer weiß, vielleicht gewinnt ihr am Ende einen Preis damit? Am 20.08. und 03.09.2017 jeweils um 14:30 Uhr könnt ihr hier für einen Unkostenbeitrag von 5€ p. P. mit dabei sein. Das SAMS hat Wunschpunkte – Ihr noch nicht? Dann filzt euch ganz einfach eure eigenen lustigen Punkte aus Schafwolle, gerne in verschiedenen Größen, einfarbig oder kunterbunt zum Beispiel mit eingefilzten Magneten oder zum Anstecken an die Kleidung. Da es feuchtfröhlich zugeht, bitte entsprechende Kleidung und etwas zum Trinken mitbringen. Auch hier ist eine Voranmeldung beim Pfalzmuseum erforderlich. Am 5.9. und am 6.9. sind Kinder von 6-8 Jahre von 13 bis 15 Uhr und Kids ab 8 Jahre von 15:30 bis 17:30 Uhr im Gewölbekelle dabei. 8€ Unkostenbeitrag plus 3€ Materialgeld werden hier fällig. Unter www.kaiserpfalz.forchheim.de gibt es alle Wissenswerte dazu.

Reise ins Mittelalter auf Burg Rabenstein

Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August, begibt man sich auf Burg Rabenstein wieder auf eine spannende Zeitreise zurück ins Mittelalter. Geboten wird ein umfangreiches Programm von Aktionskünstlern und Gauklern, mittelalterliche Feldschlachten und Schaukämpfe, Puppentheater für die Kinder und jeweils eine Feuershow am Abend. Historische Gruppen aus ganz Deutschland lagern vor der Kulisse der 800 Jahre alten Burg, Händler und Handwerker wie Schmiede, Korbmacher, Gerber, Bader und viele andere geben Einblick in längst ausgestorbene Berufe des Mittelalters. Kinder und Erwachsene dürfen sich auch selbst in diesen Handwerken, z.B. beim Filzen, Schmieden oder Holzgestalten versuchen. Eine besondere Attraktion für Jung und Alt bieten auch die Bogenschießturniere, bei denen sich die Marktbesucher in dieser Disziplin beweisen können. Für die Kinder sorgt zusätzlich ein handbetriebenes Holzkarussell für viel Spaß und Unterhaltung. Musik kommt von der mittelalterlichen Gruppe „Schattenschweif“. Die Markteröffnung erfolgt am Freitag um 12 Uhr durch den Herold. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder 4 Euro Eintritt. Die Familienkarte (2 Kinder, 2 Erwachsene) kostet 20 Euro. Der Eintritt für Kinder unter Schwertlänge (1m) ist frei. Die genauen Öffnungszeiten sind wie folgt: Fr. 12-22 Uhr, Sa.10-22 Uhr, So. 10-19 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.burg-rabenstein.de.

Sommerzeit ist FunPark-Zeit!

Hurra, endlich Sommerferien! Dann nichts wie los in den Playmobil-FunPark nach Zirndorf, denn hier ist wieder jede Menge Spaß und Action geboten! Der neue Wasserspielplatz sorgt an heißen Sommertagen garantiert für die perfekte Erfrischung und alle kleinen Wasserratten können hier nach Herzenslust planschen und sich im kühlen Nass austoben. Mit zahlreichen Spielelementen ausgestattet bietet er alles, was das Kinderherz begehrt und wartet nur darauf entdeckt zu werden. Eltern aufgepasst: Badesachen nicht vergessen! An allen Samstagen im August dürfen sich die Besucher auf weitere tolle Sommeraktionen freuen: am 5.8. heißt es „Der FunPark bewegt sich“ und das ist genau das Richtige für alle echten Sportfans, am 12.8. ist großer Familientag und Rodscha & Tom garantieren gute Laune und Partystimmung, am 19.8. könnt ihr euch beim Bubble Day mit Dr. Bubble bei der Seifenblasenshow verzaubern lassen und am 26.8. heißt das Motto „Sommer – Sonne – Wasserspaß“! Und, wenn die Sommerferien dann schon wieder zu Ende sind, wird am 12. September gemeinsam in ein neues Schuljahr gestartet: alle Kinder erhalten am ersten Schultag am Eingang eine tolle Playmobil-Brotbox für ihr Pausenbrot. Auch in diesem Jahr ist die Polizeiinspektion Zirndorf wieder mit dabei und erklärt wie man sich auf dem Schulweg und im Straßenverkehr richtig verhält und sicher ankommt. Das nächste Aktions-Highlight erwartet euch auch schon und das ist der große Mercedes Family Day am 23. September! Hier ist Spielspaß für die ganze Familie angesagt! In Zusammenarbeit mit der Mercedes Benz Niederlassung Nürnberg warten hier tolle Spielstationen und Mitmachaktionen. Lasst Euch überraschen! Weitere Infos unter www.playmobil-funpark.de oder bei www.facebook.com/PlaymobilFunPark.

Neue Trendsportarten entdecken: Bubble-Soccer bei Familygolf in Pleinfeld

Wie der Name schon sagt, setzt sich das Ganze aus dem Wort „Bubble“ (Blase) und „Soccer“ (Fußball) zusammen. Die Spieler stecken in einer überdimensionalen Kunststoff-Blase und spielen in 2 Mannschaften zu je 3 Spielern gegeneinander Fußball. Der Oberkörper steckt inklusive Kopf geschützt in der Blase, nur die Beine schauen unten raus. Gespielt wird mit viel Körpereinsatz, aber ohne Verletzungsgefahr. Eine Riesengaudi vor allem für Gruppen! Erstmals wird in diesem Jahr ein Bubble-Soccer Turnier ausgetragen. Am 19.8. treten 16 Mannschaften in einem Wettbewerb gegeneinander an. Die einzelnen Teams bestehen aus jeweils 4 Spielern (3 Feldspieler und ein Auswechselspieler) und ermitteln in einem spannenden Wettkampf das Siegerteam. Diesem winkt ein Preisgeld von 300 €, aber auch die anderen Teams gehen nicht leer aus. Derzeit sind noch nicht alle 16 Startplätze belegt und ihr könnt euch also gerne noch anmelden. Alle Infos dazu findet ihr unter www.Familygolf.de. Seit Jahren ist Familygolf im fränkischen Seenland die erste Adresse, wenn es um Freizeitaktivitäten wie Soccer- oder Minigolf auf Kunstrasen, Fußball-Billard und – ganz neu – Bubble-Soccer geht und auch diesen Fun- und Trendsportarten könnt ihr hier natürlich nachgehen! SoccerGolf, also Fußballgolf ist ein Geschicklichkeits-Spiel und wird mit den Füßen gespielt. Dabei muss der Ball (Fußball) mit möglichst wenigen Schüssen an verschiedenen Hindernissen (z.B. Sandbunkern, Felsen, Steigungen und Röhren) vorbei oder hindurch gespielt und eingelocht werden. Auf einer Fläche von etwa 52.000 qm (etwa der Größe von 7 Fußballfeldern) verteilen sich 18 Bahnen, jede zwischen 35 und 125m lang. 2-3 Stunden muss man hier schon für eine Runde einplanen. Die Fußball-Billard-Anlage in Pleinfeld (Feldgröße von 9x4m) ist ein weiterer Publikumsmagnet. Mit den Füßen werden die Fußbälle, die wie Billard-Kugeln aussehen, geschossen und eingelocht und das nach Billard-Regeln. Wer lieber Minigolf auf Kunstrasen spielt, kann die 18-Loch-Anlagen am Rothsee im Seezentrum Heuberg (Haimpfarrich), am Altmühlsee im Seezentrum (Gunzenhausen-Schlungenhof) oder die Anlage in Pleinfeld besuchen. Alle 3 Anlagen versprechen Freizeitspaß in einer gepflegten Atmosphäre. Geöffnet sind alle Familygolf-Anlagen bis 5.11.2017. Während der Sommerferien sowie an den Wochenenden von Anfang Mai bis Mitte September ist ab 10 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter www.Familygolf.de oder ihr ruft einfach unter 0151/1936 0300

Wir wünschen Euch tolle Sommerferien !!!