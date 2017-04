Fertig mit der Uni – Was nun?

Die Master and More Messe in Nürnberg

Den Bachelor in der Tasche – und was kommt dann? Ihr habt höhere Ziele? Ihr seid offen für neues? Dann seid ihr hier genau richtig: auf der Master And More Messe Nürnberg! Am 11. Mai findet diese von 9 bis 16 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung statt und bietet allen Besuchern die Chance, sich über weiterführende Studiengänge zu informieren.

Die Messe ist für alle Studenten, Absolventen oder Young Professionals da, die auf der Suche nach einer individuell passenden Weiterbildung sind. Ansprechpartner aus Deutschland und dem Ausland bieten hierbei Hilfestellungen und genaue Informationen zu verschiedensten Masterstudiengängen und Universitäten auf der ganzen Welt. Ihr habt die Möglichkeit, euch über Dinge wie Finanzierung, Bewerbungsverfahren oder Zulassungsbedingungen zu informieren und bereits erste Einblicke in außergewöhnliche Studiengänge zu bekommen.

Fertig mit der Uni – Was nunNeben nationalen Vertretern, wie der Cologne Business School, der GGS oder den Universitäten Erlangen-Nürnberg und Bamberg, stehen euch internationale Ansprechpartner aus Ländern wie Dänemark, Spanien, Kanada oder Großbritannien zur Verfügung, mit denen ihr über eure universitäre Zukunft sprechen könnt. Neben persönlichen Gesprächen und individueller Studienberatung steht auch ein weitläufiges Vortragsprogramm auf der Tagesordnung, in dem es um Themen wie die richtige Studiengangs Wahl, ein Masterstudium im Ausland, die passende Studienfinanzierung oder besondere Studiengänge geht.

Aber natürlich bietet die Master And More Messe weitere zusätzliche Aktionen, die einen Besuch auf alle Fälle lohnenswert machen. So habt ihr den ganzen Tag lang die Möglichkeit, kostenlos professionelle Bewerbungsfotos von euch machen zu lassen, oder einen Reisegutschein für zwei Personen zu gewinnen. Ihr könnt euch bereits jetzt online für die Messe anmelden, was euch nicht nur einen ermäßigten Eintrittspreis von 3 statt 5 Euro an der Tageskasse einbringt, sondern euch auch die Möglichkeit verschafft, bereits jetzt sichere Beratungstermine mit Ausstellern zu vereinbaren oder euch garantierte Plätze während den Vorträgen zu sichern. Alle Infos findet ihr unter www.master-and-more.de. Eure Fragen zur Messe könnt ihr zusätzlich über WhatsApp unter der Nummer 0151-54674806 stellen.