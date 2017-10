Festivalfeeling in Frauenaurach

Das Vorstadt Sound Festival ist wieder da

Nach großen Erfolgen im letzten Jahr freuen sich die Evangelische Jugend Frauenaurach und die EJ Erlangen auch 2017 das Vorstadt Sound Festival ausrichten zu können!

Bereits vor über drei Jahren entstand die Idee, ein Musikfestival von Jugendlichen für Jugendliche auf die Beine zu stellen. Über 40 ehrenamtliche Jugendliche sind seitdem am Planen und Organisieren. Nachdem das Festival letztes Jahr schon ein sehr großer Erfolg war, möchten sie es in diesem natürlich noch ein Ticken besser machen. Und am 21. Oktober können die Gäste dann das Ergebnis im Aurachsaal Frauenaurach erleben. Das Besondere? Die Crew des Festivals packt wirklich überall noch selbst mit an. Ob Bühnendeko, Aftershowparty oder Service. Vor allem das Line-Up des Festivals beweist, wie viel Mühe und Liebe in der Veranstaltung steckt. Eine bunte Mischung verschiedenster Genres bieten für jeden Musikfan Unterhaltung und Spaß pur! Als Headliner treten in diesem Jahr ESKALATION aus Nürnberg auf, die mit ihrem Mix aus Punkrock, Indie, Dub und Elektrobeats den Saal zum Beben bringen. Co-Headliner Mundhaarmonika präsentieren ihr neuestes Album RAPTESTDUMMY und auch Crashing Crew und Stacia freuen sich, auf eine großartige Show. Besonders in diesem Jahr ist das Online Voting, bei dem der Opening Act von den Fans bestimmt werden konnte. Louie Rain konnte sich dabei durchsetzen und hat nun die große Ehre, das Festival eröffnen zu dürfen.

Das Vorstadt Sound Festival verspricht auch in diesem Jahr eine riesengroße Party zu werden, auf der sich die Gäste prächtig amüsieren und zur Musik feiern können.

Tickets gibt es für 8€ online bei Reservix, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos zum Festival, den Bands und der Evangelischen Jugend Frauenaurach, sowie der EJ Erlangen findet ihr im Internet unter www.vorstadtsound.de