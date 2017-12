Flohmarkt mal ganz anders: der Korazzi Nachtbasar im Jungen Theater!

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, dann fängt die Winterzeit an und damit endet dann auch die Flohmarktsaison. Doch dieses Mal nicht, denn die Kjr Mädchenarbeit Koralle und die Jungenarbeit Ragazzi bieten am 9. Dezember von 17 – 22 Uhr einen gemeinsamen Nachtflohmarkt an! Der KoRazzi-Basar macht den klassischen Trödelmarkt zu einem besonderen Ereignis: bei coolen Beats und leckeren Drinks könnt ihr euch durch die Flohmarktstände stöbern oder selber eure ausgemusterten Sachen verhökern. Ihr genießt die Musik und tanzt, quatscht mit Freunden und habt einfach eine schöne Zeit. Außerdem erwarten euch noch einige Überraschungen und spannende Aktionen, ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall! Der Eintritt kostet 3€. Infos findet ihr unter www.jtf.de/events/korazzi-nachtbasar-flohmarkt-mal-ganz-anders.