Forchheim ist ab jetzt offiziell bayerischer Genussort!

Der Leiter der Tourist-Information, Nico Cieslar, hat in München die ersehnte Auszeichnung von Staatsminister Helmut Brunner überreicht bekommen! Der Freistaat hatte die 100 besten Genussorte Bayerns gesucht, die Stadt Forchheim hat am Bewerbungsverfahren teilgenommen und darf sich jetzt ganz offiziell „Genussort“ nennen. Und Genießen hat in Bayern schließlich Tradition. Deshalb hat sich der Freistaat Bayern zu seinem 100-jährigen Jubiläum ein großes Ziel gesetzt: Die 100 besten Genussorte in Bayern zu finden und auszuzeichnen. „Ich war von Anfang an von dem Wettbewerb begeistert und habe mich mit den regionalen Erzeugern in Forchheim ausgetauscht, um am Bewerbungsverfahren teilzunehmen. Jetzt bin ich sehr stolz, dass sich Forchheim offiziell Genussort nennen darf“, so Nico Cieslar. „Mit so einer Aktion kann die Einzigartigkeit unserer heimischer Produkte hervorgehoben und deren Wertschätzung gefördert werden, dies kommt am Ende vor allem den Erzeugern zu Gute“, so Cieslar weiter. Die Stadt Forchheim hat sich mit einer ganzen Reihe von regionalen Produkten und kulinarischen Ideen beworben. Dazu zählen die Traditionsbetriebe wie unsere vier familiengeführten Brauereien und die Bierkeller, die zwei Bäckereien mit zahlreichen hausgemachten Spezialitäten wie zum Beispiel Urrädla oder auch die fünf Metzgereien, die fränkische Wurst- und Schinkenspezialitäten herstellen. Dazu kommt noch eine Kaffeerösterei, ein Fischgeschäft mit eigener Teichwirtschaft und ein Meerrettich-Bauer. Sehr wichtig für den Erfolg der Bewerbung war auch, dass die Regionalprodukte in der Stadt für Gäste erlebbar sind. Das ist beispielsweise möglich bei Röstvorführungen in der Kaffeerösterei, bei der Gambrinusführung (einer Führung zu Forchheims Braukunst), beim Tag der offenen Brauereien, bei der Kulinarischen Bierverkostung oder auch bei der Genießertour. Weitere zu erfüllende Kriterien waren beispielsweise, dass der Genussort direkt in Verbindung zu regionaltypischen Spezialitäten gebracht werden kann, welche sozialen Aspekte für den Genussort und die Menschen in der Region eine Rolle spielen und auch die handwerkliche Tradition in der Lebensmittelverarbeitung wurde gewertet.